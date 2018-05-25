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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Александр Довбня: пока конкретных предложений мне не поступало
Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня прокомментировал информацию, что сменит команду в летнее трансферное окно.
"Слухи про переход в "Анжи" в "Урал"? Пока никак не могу прокомментировать информацию. У меня на сегодняшний день действующий контракт с командой "СКА-Хабаровск". Пока никаких официальных и конкретных предложений мне не поступало. Ждем. Можно ли говорить о том, что я точно уйду их Хабаровска? На данный момент у меня контракт. Если у меня будет официальное предложение - тогда да, потому что я могу уйти бесплатно. Сейчас нельзя говорить, что я уйду, потому что у меня нет предложений", - цитирует Довбню Sport24.ru.
"Слухи про переход в "Анжи" в "Урал"? Пока никак не могу прокомментировать информацию. У меня на сегодняшний день действующий контракт с командой "СКА-Хабаровск". Пока никаких официальных и конкретных предложений мне не поступало. Ждем. Можно ли говорить о том, что я точно уйду их Хабаровска? На данный момент у меня контракт. Если у меня будет официальное предложение - тогда да, потому что я могу уйти бесплатно. Сейчас нельзя говорить, что я уйду, потому что у меня нет предложений", - цитирует Довбню Sport24.ru.
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