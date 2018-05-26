Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104568
Политика и события в стране и мире 4093
Ситуация на юго-востоке Украины 119340
FIFA 12 213
Отдых в Крыму. 177
КБ-Гостевая 26624
Mузыка 5710
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 61

Новости партнеров

Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Урош Спайич прокомментировал свой переход в стан "быков".

"Я очень рад подписанию контракта с клубом и тому, что я присоединяюсь именно к вам. Приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов в ближайшие годы.

Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в осуществление этой цели", – написал Спайич в инстаграме.
Теги: Краснодар
Сегодня, 19:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.