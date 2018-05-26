Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" Урош Спайич прокомментировал свой переход в стан "быков"."Я очень рад подписанию контракта с клубом и тому, что я присоединяюсь именно к вам. Приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов в ближайшие годы.Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в осуществление этой цели", – написал Спайич в инстаграме.