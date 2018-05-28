Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104589
Ситуация на юго-востоке Украины 119373
Политика и события в стране и мире 4142
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287
LIVERPOOL FC 2531
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию

"Рубин" обсудит приглашение завершившего карьеру Карадениза Гекдениза и вратаря Сергея Рыжикова в тренерский штаб команды после того, как они закончат тренерскую школу.

"Карадениз и Рыжиков сейчас получают тренерскую лицензию категории "А". Курбан Бердыев сказал, что после того, как они закончат обучение, будут разговаривать на тему вхождения в тренерский штаб. Категорию "А" они должны получить ближайшим летом, будут экзамены. Руководство клуба неоднократно сообщало, что будет радо видеть Рыжикова в качестве игрока или тренера", - сообщили в пресс-службе клуба.

ТАСС
Теги: Карадениз Рыжиков Рубин
Вчера, 23:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.