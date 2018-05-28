"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию

"Рубин" обсудит приглашение завершившего карьеру Карадениза Гекдениза и вратаря Сергея Рыжикова в тренерский штаб команды после того, как они закончат тренерскую школу."Карадениз и Рыжиков сейчас получают тренерскую лицензию категории "А". Курбан Бердыев сказал, что после того, как они закончат обучение, будут разговаривать на тему вхождения в тренерский штаб. Категорию "А" они должны получить ближайшим летом, будут экзамены. Руководство клуба неоднократно сообщало, что будет радо видеть Рыжикова в качестве игрока или тренера", - сообщили в пресс-службе клуба.