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Виктор Ганчаренко: Оланаре не приносит никакой пользы, ему нужно искать другую команду

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал про будущее форварда Аарона Оланаре в московской команде.

"На тренировках ты видишь определённые вещи. Характер игрока, желание помочь команде, тактическую дисциплину. Если футболист не соответствует по этим параметрам, то его надо убирать – вне зависимости от фамилии.

Когда нападающий забивает, на многие вещи можно закрыть глаза. Оланаре не приносил пользу голами, а еще мало старался на тренировках. Поэтому нам стало не по пути. Если он изменится – будем работать дальше. Нет – ему нужно будет искать другую команду. Что касается того, нужен ли мне такой игрок на первом сборе, то нет", - цитирует Ганчаренко Чемпионат.
Теги: Гончаренко Оланаре
Сегодня, 10:32
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7
(3)
№7 Написал: safonas (Сегодня, 11:36) #
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online

все правильно, если игрок не хочет играть и выкладываться, зачем он нужен со своим бешеным контрактом


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если игрок не нужен, то его выставляют на трансфер...такие интервью не способствуют сделке, потенциальные покупатели то-же читают, сказал-бы Гинер.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Не зря Амкар "отмечал" лень Оланаре. Такие конечно нам не нужны.

Он не ленивый он как его "энергосберегающий")
Цитата: К.А.
вот так.ишаки взяли и выкинули аналары...а ведь он чистокровный ормеец...

забыли спросить у команды Кебе, Луизао, Адриано, Маркао, Робсона, Промеса и еще пару десятков темнокожих..
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№4 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тренер ЦСКА все сказал по делу. Класс Оланаре не соответствует уровню команды.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вот так.ишаки взяли и выкинули аналары...а ведь он чистокровный ормеец...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:48) #
  • +4
  •  (4)

Ну все по полкам разложил. Гончаренко может вырасти в очень сильного специалиста,только уважение .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Не зря Амкар "отмечал" лень Оланаре. Такие конечно нам не нужны.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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