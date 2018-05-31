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Виктор Ганчаренко: Оланаре не приносит никакой пользы, ему нужно искать другую команду
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал про будущее форварда Аарона Оланаре в московской команде.
"На тренировках ты видишь определённые вещи. Характер игрока, желание помочь команде, тактическую дисциплину. Если футболист не соответствует по этим параметрам, то его надо убирать – вне зависимости от фамилии.
Когда нападающий забивает, на многие вещи можно закрыть глаза. Оланаре не приносил пользу голами, а еще мало старался на тренировках. Поэтому нам стало не по пути. Если он изменится – будем работать дальше. Нет – ему нужно будет искать другую команду. Что касается того, нужен ли мне такой игрок на первом сборе, то нет", - цитирует Ганчаренко Чемпионат.
"На тренировках ты видишь определённые вещи. Характер игрока, желание помочь команде, тактическую дисциплину. Если футболист не соответствует по этим параметрам, то его надо убирать – вне зависимости от фамилии.
Когда нападающий забивает, на многие вещи можно закрыть глаза. Оланаре не приносил пользу голами, а еще мало старался на тренировках. Поэтому нам стало не по пути. Если он изменится – будем работать дальше. Нет – ему нужно будет искать другую команду. Что касается того, нужен ли мне такой игрок на первом сборе, то нет", - цитирует Ганчаренко Чемпионат.
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