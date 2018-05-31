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Браун Форбс покинул "Амкар"

По окончании контракта "Амкар" покинул защитник Фелицио Браун Форбс.

"Второй его мяч оформил историческую победу над «Уралом» в Екатеринбурге (2:0), где до сих пор амкаровцы не выигрывали. Благодарим игрока за выступления в составе «Амкара» и помощь клубу в сохранении прописки в Премьер-Лиге", — говорится на официальном сайте уральского клуба.

Футболист перешёл в ряды пермской команды в сентябре 2017 года.
Теги: Амкар Форбс
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