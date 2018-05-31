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ЦСКА начнёт продажу абонементов на следующий сезон 6 июля

ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажа стартует 6 июня.

Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнётся 20 июня.

Самый дешевый абонемент стоит 5400 рублей.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:17
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(1)
№1 Написал: Батька (Сегодня, 22:04) #
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Шт 10 продадут за ворота по 5 тысяч ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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