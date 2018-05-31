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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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20:05
В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
15:59
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе (1)
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе (1)
14:31
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
11:46
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (14)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (14)
ЦСКА начнёт продажу абонементов на следующий сезон 6 июля
ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажа стартует 6 июня.
Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнётся 20 июня.
Самый дешевый абонемент стоит 5400 рублей.
ПФК ЦСКА
Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнётся 20 июня.
Самый дешевый абонемент стоит 5400 рублей.
ПФК ЦСКА
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