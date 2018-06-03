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Андрей Канчельскис: с таким тренером, как Черчесов, третье место в группе - потолок

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал итоговый состав сборной России на домашний чемпионат мира.

"Не особенно важно, кто в итоге вошел в окончательную заявку сборной. У каждого специалиста есть свое мнение. Но за результат отвечает только главный тренер. А мы же давайте просто поболеем за нашу команду.

На что способна команда с таким составом? Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов, это потолок для нас. Кубок конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам. И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей стран", - цитирует Канчельскиса Sport24.ru
Теги: Канчельскис
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