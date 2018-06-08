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В РФС поступили первые документы по финансовым гарантиям от "Амкара"
Пермский "Амкар" уже прислал часть документов по финансовым гарантиям в Российский футбольный союз (РФС), но ситуация вокруг клуба продолжает изучаться, заявил РИА Новости член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин.
"От "Амкара" ждем документов, у клуба еще есть целый день для их предоставления. Что-то клуб уже прислал, изучаем", - сказал Летин, добавив, что более подробных комментариев он на данный момент дать не может.
"От "Амкара" ждем документов, у клуба еще есть целый день для их предоставления. Что-то клуб уже прислал, изучаем", - сказал Летин, добавив, что более подробных комментариев он на данный момент дать не может.
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