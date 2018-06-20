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ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона

Защитник сборной Исландии и "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон перешел в ЦСКА.

Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время. Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Магнуссона 2,5 миллиона евро.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:42
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№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:46) #
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«Спартак»
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Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вэлкам!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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