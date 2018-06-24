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Юрий Вернидуб: было предложение из России, но там я не буду работать в любом случае

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что не хочет работать в России.

"Было предложение от очень хорошего клуба, выгодное во всех отношениях.

Оно было из России, но там я не буду работать в любом случае, несмотря на то что клуб с очень хорошим именем", - цитирует Вернидуба Football.ua.
Сегодня, 09:30
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10
(4)
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:36) #
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online

Цитата: nami-sv
Меньше мразей в России-только воздух чище.

Почему мразь? Потому что украинец? Может,он прекрасный человек,но понимает,что ему жизни не дадут?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Меньше мразей в России-только воздух чище.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (0)

Ну после такого заявления, просто обязан возглавить сборную...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 10:14) #
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Цитата: хвасон228
От какого клуба даже додумывать не надо!

неужели от федуна?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Просто верни дуб, а у нас и своих таких тренеров хватает
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 09:56) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
От какого клуба даже додумывать не надо! Под крышей газпрема бандеровское стадо находит укрытие!!
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а кто это? и как без него Россия обходится? а?


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:51) #
  • +2
  •  (2)

Похоже,у него совсем хреновы дела.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Да фиолетово как то. Работай в своем хентае.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 09:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да как же мы тут без Вернидуба то, пропадем! Трепло, если бы не хотел, даже предложение бы не принял, а так получается он его принял, рассмотрел, чтото не устроило и патриота сыграть решил


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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