"Спартак" может приобрести еще одного иностранного центрального защитника

Центральный защитник сборной Швейцарии и испанского "Депортиво" Фабиан Лукас Шёр попал в сферу интереса московского "Спартака".По информации испанского источника, красно-белые связались с агентом Шёра, чтобы узнать о финансовых запросах 26-летнего футболиста. В контракте защитника указана сумма отступных в размере 4 млн евро.Стоит отметить, что "Спартак" уже интересовался швейцарским защитником в 2016 году.Шёр перешёл в "Депортиво" летом 2017 года из "Хоффенхайма". В составе испанской команды он сыграл в 27 матчах, забил 2 гола и получил 10 жёлтых карточек. В активе Шёра 41 матч и 7 голов за сборную Швейцарии.