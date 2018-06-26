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"Спартак" может приобрести еще одного иностранного центрального защитника

Центральный защитник сборной Швейцарии и испанского "Депортиво" Фабиан Лукас Шёр попал в сферу интереса московского "Спартака".

По информации испанского источника, красно-белые связались с агентом Шёра, чтобы узнать о финансовых запросах 26-летнего футболиста. В контракте защитника указана сумма отступных в размере 4 млн евро.

Стоит отметить, что "Спартак" уже интересовался швейцарским защитником в 2016 году.

Шёр перешёл в "Депортиво" летом 2017 года из "Хоффенхайма". В составе испанской команды он сыграл в 27 матчах, забил 2 гола и получил 10 жёлтых карточек. В активе Шёра 41 матч и 7 голов за сборную Швейцарии.

El Desmarque
Теги: Спартак
Сегодня, 10:15
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(2)
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Не пойдет. Гордый
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что говорить "о нашем на эту позицию", если даже для скамейки нет в РФ достойных кандидатов?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:53) #
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online

Цитата: К.А.
говорили же о нашем на эту позицию.

А это к горячо обсуждавшемуся вчера вопросу о благостности 10+15 (т.е. к фактической отмене лимита).
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
глворили же о нашем на эту позицию.


таких нет!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
глворили же о нашем на эту позицию.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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