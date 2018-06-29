РФС увеличит призовой фонд Кубка России, чтобы мотивировать команды на борьбу за победу

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал, что со следующего сезона будет серьезно увеличен призовой фонд Кубка России."На данный момент победитель Кубка России получает 6,3 миллиона рублей, а финалист — 3 миллиона.Пока на новый сезон розыгрыша призовой фонд не утвердили. Но мы понимаем, что надо увеличивать призовой фонд. Не готов говорить о цифрах, но увеличение будет на порядок".Напомним, со следующего сезона четвертьфиналы и полуфиналы Кубка страны пройдут по двухматчевой системе.