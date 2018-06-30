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Квинси Промес признался в избиении жены, суд выпустил игрока из тюрьмы под залог
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес признал свою вину в избиении жены на Ибице.
Решением суда он выпущен под залог. Голландец был арестован полицией в четверг вечером за то, что побил супругу. Также пострадали другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
Ночь с четверга на пятницу Промес провел за решеткой, а наутро его доставили в суд. Там же присутствовала жена игрока. Судья принял решение выпустить Промеса на свободу, но расследование дела против него продолжается.
Diario de Ibiza
Решением суда он выпущен под залог. Голландец был арестован полицией в четверг вечером за то, что побил супругу. Также пострадали другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.
Ночь с четверга на пятницу Промес провел за решеткой, а наутро его доставили в суд. Там же присутствовала жена игрока. Судья принял решение выпустить Промеса на свободу, но расследование дела против него продолжается.
Diario de Ibiza
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