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Квинси Промес признался в избиении жены, суд выпустил игрока из тюрьмы под залог

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес признал свою вину в избиении жены на Ибице.

Решением суда он выпущен под залог. Голландец был арестован полицией в четверг вечером за то, что побил супругу. Также пострадали другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.

Ночь с четверга на пятницу Промес провел за решеткой, а наутро его доставили в суд. Там же присутствовала жена игрока. Судья принял решение выпустить Промеса на свободу, но расследование дела против него продолжается.

Diario de Ibiza
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 11:38
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18
(6)
№18 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
imaginary,
естественно собирается, отрабатывает удары.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
№17 Написал: Ditrih (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
переживает,обезьянка, что на ЧМ не попал)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№16 Написал: imaginary (Сегодня, 13:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
без шуток, он на сборы-то собирается?
через 4 недели стартует наш любимый турнир
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:21) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
по сведению источников, близких к достоверным, жена Промеса получила в пятак за то, шо назвала Квинси хряком))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№14 Написал: Vanek (Сегодня, 13:17) #
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Цитата: filin89
И как сказал наш, многопрофильный
Цитата: Рефрижиратор


Штатное чепушило РуФу- лепеха. Щас модеры проснутся и коровье гавно отправится на историческую родину- в очко))) И опять всплывет из унитаза под новым акком, высрется сколько успеет и опять сольют в очко. Круговорот коровьего говна в канализации))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 13:03) #
  • +7
  •  (7)
online

как же свиньи его на другой ветки отмазывали, "да он не мог", "желтая пресса" smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
сколько лет живу, ни разу не видел, чтобы такое просто так делали, с ничего... не говорю, что надо лупить, но ситуации разные. иногда и правда, лупануть бывает эффективнее, чем распинаться долго...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№11 Написал: Victor Kravtsov (Сегодня, 12:53) #
  • -5
  •  (5)

Не ведитесь. В своём Инстаграмме Квинси написал что это все ложь.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:50) #
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  •  (6)
online

Федун судей подкупил, так бы на нарах парился.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 12:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А, вот спартачи вчера утверждали:
Цитата: nedva
...Полиция Ибицы арестовала Квинси Промеса за избиение жены...

Нашим СМИ лишь бы сенсацию сотворить. Промес и Снейдер с женами вместе отдыхали. Ввязались в драку в этом заведении, жены разнимали дерущихся, жена Промеса пострадала.... Всё!
Но броский заголовок: Промес избил жену! Сенсация!
Тьфу, дебилоиды-журналюги!

Цитата: murchelo06
это все желтуха, просмотрел все главные газеты Испании включая ибицы ни где ни чего нет

Цитата: nuruder
Если читать источник, то будут три факта:
1. Промес поучаствовал в большой драке
2. Одна из пострадавших в ней - его жена
3. Снейдер в качестве свидетеля.

Где все нашли то, что он избил жену? Этого не писал НИКТО.


И как сказал наш, многопрофильный
Цитата: Рефрижиратор
Прокукарекал - а там хоть не рассветай. Им же факты не нужны, выдумают какую-нить ху*ню - и сами же в нее и поверят.

blush
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Так они с Долгополовым вроде даже знакомы не были

Зато у него тренер - убийца


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Серж1,
"повидешься" ? Да уж . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Vanek
Скоро Глушка научит самогонку хлестать)))


Старший писарь Ванек, вы осел!

Есть подозрение, не чай они там пьют на этой Ибице, а уж чем занюхивают...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:17) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Просто так жену не пиzдят. Значит, заслужила.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
с кем поведёшься

Так они с Долгополовым вроде даже знакомы не были smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Vanek (Сегодня, 12:00) #
  • -4
  •  (12)

Беги промес из секты))) Скоро Глушка научит самогонку хлестать)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:55) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
с кем повидешься wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 11:53) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем наш стал... "Выбил окна и дверь и балкон уронил..."(с)


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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