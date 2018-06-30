Квинси Промес признался в избиении жены, суд выпустил игрока из тюрьмы под залог

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес признал свою вину в избиении жены на Ибице.Решением суда он выпущен под залог. Голландец был арестован полицией в четверг вечером за то, что побил супругу. Также пострадали другие люди, пытавшиеся успокоить футболиста.Ночь с четверга на пятницу Промес провел за решеткой, а наутро его доставили в суд. Там же присутствовала жена игрока. Судья принял решение выпустить Промеса на свободу, но расследование дела против него продолжается.