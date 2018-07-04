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Иван Новосельцев покинет "Зенит"

"Зенит" рассмотрит варианты трансфера Ивана Новосельцева.

У клуба уже есть несколько предложений от команд премьер-лиги.

Напомним, что новый тренерский штаб решил не брать Новосельцева на второй предсезонный сбор.

Sport24
Теги: Новосельцев Зенит
Сегодня, 12:40
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9
(2)
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Абсолютно загубленная карьера.
Теперь только в пердив

я думаю в другом клубе Иван быстро оклемается и мы вскоре увидим его в паре с Джикией в сборной России! он значительно перспективнее Васина!
был бы рад его переходу в Спартак!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (3)

Новосельцева уже никто не вернет из его состояния "Диснейленда".
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:40) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
к армейцам вполне неплохой вариант им как раз требуется защитник, Гончаренко думаю сможет его реанимировать, ну или в Рубин к Бердыеву

Ха-ха, ну давайте, вот сюрприз то будет, что паренек-то не простой, а лентяй из хрусталя.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (4)

к армейцам вполне неплохой вариант им как раз требуется защитник, Гончаренко думаю сможет его реанимировать, ну или в Рубин к Бердыеву


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (2)

Новый колтун на башке будет презентовать?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да рыжый с черной подругой, прогадал ты с бомжами, зато наварился нахаляву не напрягаясь полируя лавку.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что, сынок, помогли тебе твои бандерлоги? Жадность - рождает бедность, сейчас бы точно в сборной играл, не перейди ты за длинным рублем на болото. А в болоте - и поумней тебя утопли


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Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:57) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Дали сыграть в одном матче кубка, и уже вердикт не годен.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Абсолютно загубленная карьера.
Теперь только в пердив
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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