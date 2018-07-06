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Источник: Неманья Пейчинович покинет "Локомотив"

По информации Спорт-Экспресса, защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович с большой долей вероятности покинет клуб.

Контракт 30-летнего серба с клубом закончился по окончании сезона-2017/18. Зарплата игрока составляла около 2 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Пейчинович провел 23 матча в чемпионате России, выиграв с командой РФПЛ.
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 10:22
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2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Очень хреново.
Нашим командам стоит присмотреться к сербу, офигенный цб.
Видимо по деньгам не сошлись.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Плохая новость.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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