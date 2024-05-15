"Давайте не забывать, что ему исполнилось 38, не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но, несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и ещё порадует болельщиков шикарными сейвами", - сказал Ташуев.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, в возрасте 17 лет дебютировал за основную команду. В том памятном матче вратарь отразил пенальти на последних минутах встречи. За сборную Россию Акинфеев провел 111 матчей, был капитаном на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка страны, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Источник: RT
Ташуев: несмотря на пропущенные неоднозначные мячи, Акинфеев еще порадует болельщиков шикарными сейвами
Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал ошибки Игоря Акинфеева в этом сезоне РПЛ
Фото: ЦСКА