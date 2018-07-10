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Источник: "Валенсия" считает цену в 20 млн евро за Марио Фернандеса завышенной

"Валенсия" отправила запрос в ЦСКА о возможном трансфере защитника Марио Фернандеса, сообщаетFootball Espana

Московский клуб требует за 27-летнего игрока 20 миллионов евро.

Однако эта сумма слишком велика, считает руководство "летучих мышей".

Ранее сообщалось, что Марио также интерес миланскому "Интеру".
Теги: Фернандес ЦСКА Валенсия Интер
Сегодня, 12:47
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6
(4)
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как раз за него это вполне адекватная сумма с учётом того что Гинер его изначально не дёшево покупал,а вот за Головина просить такие деньги это преступление,т.к он и половины не стоит
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: tar-tas
Двадцатку - за лучшего защитника Чемпионата Мира много?

Да это не "летучие мыши" - это ползучие сквалыги.

За Неймара пару сотен миллионов заплатили а он этих денег не стоит.Правильно требуют,я бы 25 млн запросил бы.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (4)

Двадцатку - за лучшего защитника Чемпионата Мира много?

Да это не "летучие мыши" - это ползучие сквалыги.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:58) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не...ну игрок реально не плохой, но 20??? cxyя ли баня сгорела...10-12. так где-то...хотя...Гинер ухитрялся и не такой неликвид впаривать за ядерные деньги....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И они правы.Игрок то не юниор.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:51) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Клоуны просят за клоуна слишком много. На словах то ВСЕ его оценили высоко - странно, что покупать не хотят по этой цене. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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