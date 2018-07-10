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"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас
"Амкар" прокомментировал сообщения о возможной покупке российским миллиардером, владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым "Милана".
В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в РФПЛ занял "Анжи".
Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции.— FC Amkar (@fc_amkar) July 10, 2018
Эх.. Лучше бы он «Амкар» купил и спас ?https://t.co/d1f4zVIicI pic.twitter.com/IsnjivPyNO
В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в РФПЛ занял "Анжи".
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