"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас

Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции.



Эх.. Лучше бы он «Амкар» купил и спас ?https://t.co/d1f4zVIicI pic.twitter.com/IsnjivPyNO — FC Amkar (@fc_amkar) July 10, 2018

"Амкар" прокомментировал сообщения о возможной покупке российским миллиардером, владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым "Милана".В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в РФПЛ занял "Анжи".