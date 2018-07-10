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"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас

"Амкар" прокомментировал сообщения о возможной покупке российским миллиардером, владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым "Милана".



В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в РФПЛ занял "Анжи".
Теги: Амкар
Сегодня, 17:31
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8
(3)
№8 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:30) #
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online

Цитата: Городовой
Сдались вы ему.Вкладываться в российский спорт это кинуть свои деньги на воздух,это не инвестиция,это лохотрон.Тем более обеспечивать ногожопую команду которая играть в футбол не умеет в принципе ,которая выступает на искусственном поле и имеет полтора фаната это уже верх мазохизма.Милан это бренд и команда с великой историей,Амкар это позор российского футбола.

вы давно были там, где год назад был Амкар? С чего злоба то такая?


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Его нет,а он комментирует. "Умом Россию не понять".


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (2)

А смысл??? В стране больше нет денег. Вообще. Вложение сюда напоминает выливание воды в песок. Затягиваем пояса. Новые времена- старая память.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
нахрен вы ему нужны
нахрен ему нужна эта продажная рфпл


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:54) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Городовой
Амкар это позор российского футбола.


прям зенит описал перед газпромом =) разница только в поле =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:54) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
,которая выступает на искусственном поле и имеет полтора фаната это уже верх мазохизма.Милан это бренд и команда с великой историей,Амкар это позор российского футбола.

а кем были вы,до тех пор пока газпрём вас не начал спонсировать?на много лучше амкара были?впрочем,ты тогда футболом не интересовался,я тебе отвечу:ни чем от амкара вы не отличались.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:51) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Сдались вы ему.Вкладываться в российский спорт это кинуть свои деньги на воздух,это не инвестиция,это лохотрон.Тем более обеспечивать ногожопую команду которая играть в футбол не умеет в принципе ,которая выступает на искусственном поле и имеет полтора фаната это уже верх мазохизма.Милан это бренд и команда с великой историей,Амкар это позор российского футбола.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какой с вас прок? Одни убытки. Если бы Рыболовлев вкладывал деньги в проекты подобные Амкару, не стал бы даже миллионером
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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