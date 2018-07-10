Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал, где голкипер может продолжить карьеру.– Понимание есть. Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.– Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет (Рыжикову 37 лет. – Прим.). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.– В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего.