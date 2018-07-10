Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:38
Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение (1)
Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение (1)
Вчера, 23:35
Кильян Мбаппе: "Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира (2)
Кильян Мбаппе: "Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира (2)
Вчера, 23:23
Vive La France! Защитники решают (3)
Vive La France! Защитники решают (3)
Вчера, 23:11
Самуэль Юмтити признан лучшим игроком матча
Самуэль Юмтити признан лучшим игроком матча
Вчера, 22:44
Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай (1)
Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай (1)
Вчера, 22:32
Гарет Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов не такой скучной (4)
Гарет Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов не такой скучной (4)
Вчера, 22:21
Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России (16)
Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России (16)
Вчера, 22:06
На матче Франция - Бельгия есть свободные места (3)
На матче Франция - Бельгия есть свободные места (3)
Вчера, 21:20
Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности (19)
Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности (19)
Вчера, 20:48
"Спартак" пропустил три гола от "Риеки" (30)
"Спартак" пропустил три гола от "Риеки" (30)
Вчера, 20:47
Памела Андерсон посетит матч Франция – Бельгия (3)
Памела Андерсон посетит матч Франция – Бельгия (3)
Вчера, 20:33
Антонио Адан перешел в "Атлетико"
Антонио Адан перешел в "Атлетико"
Вчера, 20:26
Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции (1)
Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции (1)
Вчера, 20:13
Брайан Идову стал игроком "Локомотива" (19)
Брайан Идову стал игроком "Локомотива" (19)
Вчера, 19:52
Франция – Бельгия: стали известны стартовые составы (5)
Франция – Бельгия: стали известны стартовые составы (5)
Вчера, 19:33
Лука Модрич – Черышеву: брат, ты невероятно провёл ЧМ-2018 (2)
Лука Модрич – Черышеву: брат, ты невероятно провёл ЧМ-2018 (2)
Вчера, 19:01
Станислав Черчесов: у Дзюбы сложный, но не идиотский характер (9)
Станислав Черчесов: у Дзюбы сложный, но не идиотский характер (9)
Вчера, 18:40
Криштиану Роналду официально стал игроком "Ювентуса" (18)
Криштиану Роналду официально стал игроком "Ювентуса" (18)
Вчера, 18:35
Огнен Вукоевич отказался от помощи Украины (7)
Огнен Вукоевич отказался от помощи Украины (7)
Вчера, 18:19
Лукас Торрейра перешел в "Арсенал"
Лукас Торрейра перешел в "Арсенал"
Вчера, 18:14
Андрей Каряка: удар Смолова по центру – это не пижонство (2)
Андрей Каряка: удар Смолова по центру – это не пижонство (2)
Вчера, 17:31
"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас (11)
"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас (11)
Вчера, 17:27
Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата"
Милад Мохаммади вернулся в расположение "Ахмата"
Вчера, 17:12
Хулен Лопетеги звонил Роналду и просил его остаться в "Реале" (1)
Хулен Лопетеги звонил Роналду и просил его остаться в "Реале" (1)
Вчера, 17:08
Генеральный прокурор Украины атаковал страницу ФИФА в Фейсбуке (9)
Генеральный прокурор Украины атаковал страницу ФИФА в Фейсбуке (9)
Вчера, 16:49
"Спартак" вступил в борьбу за нападающего Абеля Эрнандеса, которым интересуется ЦСКА (20)
"Спартак" вступил в борьбу за нападающего Абеля Эрнандеса, которым интересуется ЦСКА (20)
Вчера, 16:29
Футболисты "Вильярреала" аплодисментами встретили вернувшегося с ЧМ Черышева (видео) (21)
Футболисты "Вильярреала" аплодисментами встретили вернувшегося с ЧМ Черышева (видео) (21)
Вчера, 16:09
Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах
Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах
Вчера, 15:58
Лидия Иванова: наши мальчишки поставили Россию на пьедестал почета! Черчесов — махина! (3)
Лидия Иванова: наши мальчишки поставили Россию на пьедестал почета! Черчесов — махина! (3)
Вчера, 15:04
Александр Бубнов: Дзюба в Англии? Там таких Дзюб даже в средних клубах предостаточно (20)
Александр Бубнов: Дзюба в Англии? Там таких Дзюб даже в средних клубах предостаточно (20)
Вчера, 15:02
Фабио Капелло: все считаются только с Бельгией и Францией, но на мой взгляд главный фаворит - Англия (3)
Фабио Капелло: все считаются только с Бельгией и Францией, но на мой взгляд главный фаворит - Англия (3)
Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай
Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал, где голкипер может продолжить карьеру.
– Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?
– Понимание есть. Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.
– Какие остались варианты?
– Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет (Рыжикову 37 лет. – Прим.). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.
– Ничего себе! А почему в первой?
– В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего.
"Спорт-Экспресс"
– Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?
– Понимание есть. Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.
– Какие остались варианты?
– Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет (Рыжикову 37 лет. – Прим.). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.
– Ничего себе! А почему в первой?
– В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.