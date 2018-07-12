В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов

Во время товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" (1:0, идет второй тайм) произошла перепалка между болельщиками команд."Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики.Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм", – сообщает пресс-служба "Ахмата".