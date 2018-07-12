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В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов

Во время товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" (1:0, идет второй тайм) произошла перепалка между болельщиками команд.

"Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики.

Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм", – сообщает пресс-служба "Ахмата".

Твиттер ФК "Ахмат"
Теги: Ахмат Бирмингем
Сегодня, 20:47
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5
(4)
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Англии уже 5+ лет Магомед самое популярное имя при рождении. Москва вроде тоже стала превозмогать в этом плане. Скоро конфликтов не будет между этими клубами.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Англы подготовили себе деревянные костюмы?
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
После вчерашнего просёра хорватам решили зло сорвать? Надеюсь чеченцы их хорошо "успокоили".
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
как угомонили интересно стало,кинжалами и зверскими лицами что типа мы вас взорвем? smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (8)

А где играют-то? Есть шансы, что успокоенные английские болельщики поедут домой не отдельно от своих голов?


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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