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Источник: "Монако" сделал официальное предложение по Головину

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в "Монако".

"Французский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по Головину. Также на данный момент у клуба есть предложение от "Челси".

Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Р-Спорт
Теги: Головин Монако ЦСКА Челси
Сегодня, 11:46
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№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Руководство ЦСКА трясущимися от предвкушения руками выбирало самое сладкое предложение от топ-клубов по Головину, пока не поняло, что над ними тупо издеваются.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Боже, ещё полтора месяца до окончания ТО, а уже всем мозги выипли
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Источник знакомый с ситуацией сообщил...
Интересно, кому он сообщил? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 11:50) #
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online

источник дядя Вася?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ага smiley
Прям очередб плять)
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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