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Полоз, Цаллагов и Юсупов покинут "Зенит"

В пресс-службе "Зенита" сообщили о том, что защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Артур Юсупов и форвард Дмитрий Полоз могут покинуть питерский клуб.

Эти игроки не поехали с командой на третий сбор и остались тренироваться в Санкт-Петербурге.

"Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в команды премьер-лиги", – пояснили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Спорт-Экспресс
Теги: Зенит Полоз Юсупов Цаллагов
Сегодня, 14:19
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13
(0)
№13 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:58) #
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online

[quote=filin89]Потому что куплены были не для нужды, а, тупо, чтоб другим не достались.

... и на казённом бабле навариться. ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№12 Написал: SVN (Сегодня, 15:52) #
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  •  (2)

Цитата: filin89
Потому что куплены были не для нужды, а, тупо, чтоб другим не достались.

да просто пилили бюджет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 15:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, сынки, помогли вам ваши запитерасты? Кто в болото придет - тот от вони и погибнет! На том стояла, затапливалась, и бакланами расклевывалась земля чухонская!


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:20) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Потому что куплены были не для нужды, а, тупо, чтоб другим не достались.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (2)

Они не заиграли при разных тренерах. Это о многом говорит


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
И что теперь в аренду или продадут?
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Buiser812
А какого члена их не продать

а кто их купит? Вон за аренду стадиона заплатить не могут


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (3)

Наука для Ташаева
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anatolik189
Возникает другой вопрос:"А какого члена их покупали?"

Цитата: Buiser812
Возникает другой вопрос: "А какого члена их не продать?" смысл вот этих скитаний...по арендам всю жизнь

Возникает другой вопрос: А какого члена они согласились перейти в Зенит?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:58) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
"А какого члена их не продать?"

Бомж, ты ипанулся чтоли?
Кому они нужны пля? smiley
Ты забыл куда вы сплавили вырваного от мусоров Соловьева?
В Динамо СПБ.. ёпта satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 14:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Полоза можно было бы взять в аренду , посмотреть может у него пошло бы в Спартаке
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Возникает другой вопрос: "А какого члена их не продать?" смысл вот этих скитаний...по арендам всю жизнь


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Возникает другой вопрос:"А какого члена их покупали?"
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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