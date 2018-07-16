Полоз, Цаллагов и Юсупов покинут "Зенит"

В пресс-службе "Зенита" сообщили о том, что защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Артур Юсупов и форвард Дмитрий Полоз могут покинуть питерский клуб.Эти игроки не поехали с командой на третий сбор и остались тренироваться в Санкт-Петербурге."Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в команды премьер-лиги", – пояснили в пресс-службе сине-бело-голубых.