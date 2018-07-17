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"Фламенго" договорился с Витиньо о личном контракте

"Фламенго" договорился с нападающим ЦСКА Витиньо об условиях личного контракта.

Теперь бразильскому клубу предстоит провести переговоры с ЦСКА по сумме трансфера.

"Фламенго" предложит за футболист 10 миллионов евро, которые собирается выплачивать частями.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Витиньо ЦСКА Фламенго Трансферы
Сегодня, 00:09
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№2 Написал: Витя Горноков (Сегодня, 01:04) #
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online

наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Steel (Сегодня, 00:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Смешно

Пока вы были в отпуске, бразильская пресса сообщала об интересе к вам со стороны «Фламенго».

— Дело в том, что ведущий футболист этого клуба уходит в мадридский «Реал». Болельщики «Фламенго», которым нравится мой стиль игры, попросили руководство вернуть меня в Бразилию, чтобы заменить уходящего лидера. Счастлив, что мою работу хорошо оценивают, мне это очень приятно. Впрочем, я игрок ЦСКА, готовлюсь и дальше выступать за нашу команду.

— Отлично!

— Я здесь, и очень этому счастлив. С того момента, как вернулся, полагаю, ни у кого не было сомнений в моем желании сделать для команды все, что в моих силах. В новом сезоне хочу дать ЦСКА еще больше. Сейчас мы усердно готовимся для того, чтобы провести очередной удачный сезон.
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
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