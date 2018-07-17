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Защитник "Сампдории" Матиас Сильвестре может перейти в "Спартак"

Защитник "Сампдории" Матиас Сильвестре покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sampnews24.com.

По информации издания, на игрока претендует московский «Спартак». Представители красно-белых уже связались с окружением аргентинца.

В прошедшем сезоне 33-летний защитник провёл 34 матча в Серии А и забил 1 гол.
Теги: Спартак Сампдория
Сегодня, 14:26
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6
(2)
№6 Написал: Батька (Сегодня, 14:46) #
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  •  (2)

куда этих защитников девать ? тем более 33 летний ... если на халяву конечно вариант самый самый для федуна то возьмут или за 1 лям )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Да, Федун лично полетел с чемоданом.

С пустым чемоданом..просто полетел..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Пис д ёж
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (4)

Да, Федун лично полетел с чемоданом.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чепуха. Что доброго может быть из Бока Хуниорс?
Ну кроме Марадоны..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да нахрен он нужен. у нас был Маурисио игрок такого же плана, мы его браканули. Теперь этого осталось обеспечить безбедной старостью.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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