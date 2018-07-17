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Евгений Гинер: у любого игрока бывают черные дни. У Смолова они выпали на ЧМ-2018
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлением от выступления нападающего сборной России Федора Смолова на ЧМ-2018.
"Почему не получилось у Смолова? Тяжело сказать. У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Федора они выпали на чемпионат мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу. А почему не получилось в данном случае – тяжело сказать.
Некоторые стали обсуждать, что против средненьких команд он выглядит хорошо, а против сильных не очень. Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает", - цитирует Гинера Sport24.
"Почему не получилось у Смолова? Тяжело сказать. У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Федора они выпали на чемпионат мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу. А почему не получилось в данном случае – тяжело сказать.
Некоторые стали обсуждать, что против средненьких команд он выглядит хорошо, а против сильных не очень. Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает", - цитирует Гинера Sport24.
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