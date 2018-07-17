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Евгений Гинер: у любого игрока бывают черные дни. У Смолова они выпали на ЧМ-2018

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлением от выступления нападающего сборной России Федора Смолова на ЧМ-2018.

"Почему не получилось у Смолова? Тяжело сказать. У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Федора они выпали на чемпионат мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу. А почему не получилось в данном случае – тяжело сказать.

Некоторые стали обсуждать, что против средненьких команд он выглядит хорошо, а против сильных не очень. Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает", - цитирует Гинера Sport24.
Теги: Гинер Смолов
Сегодня, 22:02
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№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
месячные у него выпали confused фуфло расписное


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: zozsarogov (Сегодня, 22:35) #
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online

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 17.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 22:21) #
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Цитата: скальп
А был ли Смолов? Может, Смлова-то и не было? (с)

Вот это в точку. "Нет, значит не было" (С) Не о чем и говорить..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он его в ЦСКА подмазать лестью хочет? Даже Чалов больше бы сделал вместо Смолова на ЧМ. Гламурно-маркетинговый похуизм к добру не приводит. Месси тому пример.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 22:14) #
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online

Федя пешком все пять игр проходил,какие черные дни..
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
А был ли Смолов? Может, Смлова-то и не было? (с) У Горького "был ли мальчик", но это то же самое...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Сегодня, 22:05) #
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online

Разговорился наперсточник,наверное еврейский друг Абрам,денежку за пустышку Головина залил на счёт конюшни
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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