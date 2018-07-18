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Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей

Петербургский судья Владислав Безбородов, которого РФС назвал лучшим арбитром сезона-2017/18, прокомментировал заявление экс-президента "Спартака" Андрея Червиченко, который в 2017 году назвал его самым коррумпированным и продажным судьей.

- Семин вас критиковал, еще Червиченко прошелся.

– Семина я понять могу. Юрий Палыч очень эмоциональный человек, преданный футболу. Я его очень уважаю. Но понимаете, в чем дело... Финальные матчи нельзя судить, как обычные. Нельзя ломать игру, нельзя просто так взять и удалить кого-то. Сейчас то же самое происходило на чемпионате мира. То есть чемпионат мира судится немного по-другому: где можно дать красную, дают желтую. Это для чего? Чтобы сохранить игроков, а значит, и интригу. Зрители пришли, заплатили деньги, они хотят посмотреть футбол. Я сейчас не оправдываю себя, что не дал кому-то вторую желтую карточку. Я просто помню матч. Я мог бы дать два 11-метровых в ворота "Локомотива", и я был бы прав на 100 процентов, но я их не дал, потому что они были не на 1000 процентов. В таком важном матче ты не хочешь дать легковесный пенальти или вторую желтую карточку. Ты бережно относишься к ситуации, к интриге матча. Но я же не знаю, кто потом забьет гол? Претензия ведь у Юрия Палыча была какая? Что я не удалил игрока "Спартака", а он потом забил. С другой стороны, я мог бы дать два пенальти в ворота "Локомотива", и "Спартак" все равно бы выиграл. Я всего этого не стал делать. Я прошел ровненько по лезвию: ни нашим, ни вашим – играйте и выясняйте сами. В судействе больше серых моментов, чем черно-белых. Ты порой выбираешь меньшее зло, потому что и то, и то — плохо. Поэтому претензия принимается, но у меня был другой взгляд.

– Если вбить вашу фамилию в Гугл, одна из первых ссылок – интервью бывшего главы "Спартака" Червиченко как раз после этого матча на Суперкубок, в котором он называет вас самым коррумпированным и продажным судьей в России. Очень серьезное обвинение.

– На каждый роток не наденешь платок. Я даже не собираюсь отвечать.

– Но это прямое оскорбление.

– Ну что мне, в суд на него подать?

– Почему бы и нет?

– Я ценю свое время. Если он из себя делает... не буду говорить это слово. Это его право. Принципиально можно было бы, конечно, заморочиться, но, знаете, времени жалко.

– Ваша первая реакция на эти слова какой была?

– Да никакой реакции не было. Что я, в полемику с ним будут вступать?

– Вообще не взбесились?

– Я, конечно, было ошарашен. Думал, откуда человек вне футбола имеет такую смелость и право бросаться такими заявлениями. Может, у него был эмоциональный всплеск. Может, он был под каким-то воздействием. Я не знаю, да и мне это абсолютно неинтересно. Нет смысла человеку что-то доказывать, если он убежден в этом. Нужно спросить у него, откуда у него такие убеждения. Я не понимаю. А браться за вилы и бежать бороться с ним – можно измазаться.

"Фонтанка"
Теги: Безбородов Червиченко Семин
Сегодня, 15:24
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7
(2)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)

Да у нас вобще коррупции нет ни в стране ни тем более в футболе! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
раз ты такой осведомленный,то расскажи кто из судеек тянет зинит.не стесняйся,рассказывай.всех перечисли.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Именно так.Сраптак просто за уши в каждом матче вытягиваешь.Любимый судья для свинок,достойный приемник Хусаинова.На детектор бы тебя лжи,посмотрели бы какой ты честный.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А я, наивный, думал, что есть ОДНИ правила для ВСЕХ матчей, и судить надобно ПО ПРАВИЛАМ.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Чем ошарашен-то был.?Что правду в глаза сказали?Порядочные люди в таких случаях в суд подают,а не отмазки придумывают на предмет того,почему они это не сделали.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (1)

ачит, и интригу. Зрители пришли, заплатили деньги, они хотят посмотреть футбол. Я сейчас не оправдываю себя, что не дал кому-то вторую желтую карточку. Я просто помню матч. Я мог бы дать два 11-метровых в ворота "Локомотива", и я был бы прав на 100 процентов, но я их не дал, потому что они были не на 1000 процентов. В таком важном матче ты не хочешь дать легковесный пенальти или вторую желтую карточку. Ты бережно относишься к ситуации, к интриге матча. Но я же не знаю, кто потом забьет гол? Претензия ведь у Юрия Палыча была какая? Что я не удалил игрока "Спартака", а он потом забил. С другой стороны, я мог бы дать два пенальти в ворота "Локомотива", и "Спартак" все равно бы выиграл. Я всего этого не стал делать. Я прошел ровненько по лезвию: ни нашим, ни вашим – играйте и выясняйте сами

А вот надо было дать два пенальти,так как лохудры не понимают хороших жестов и не читают хода игры,они и к чемпионству ползли за счёт левых удалений и пенальти в ходе всего чемпионата
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ага-ага, "ангелок" нашёлся... Все вы друг друга стоите...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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