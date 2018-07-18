Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей

Петербургский судья Владислав Безбородов, которого РФС назвал лучшим арбитром сезона-2017/18, прокомментировал заявление экс-президента "Спартака" Андрея Червиченко, который в 2017 году назвал его самым коррумпированным и продажным судьей.– Семина я понять могу. Юрий Палыч очень эмоциональный человек, преданный футболу. Я его очень уважаю. Но понимаете, в чем дело... Финальные матчи нельзя судить, как обычные. Нельзя ломать игру, нельзя просто так взять и удалить кого-то. Сейчас то же самое происходило на чемпионате мира. То есть чемпионат мира судится немного по-другому: где можно дать красную, дают желтую. Это для чего? Чтобы сохранить игроков, а значит, и интригу. Зрители пришли, заплатили деньги, они хотят посмотреть футбол. Я сейчас не оправдываю себя, что не дал кому-то вторую желтую карточку. Я просто помню матч. Я мог бы дать два 11-метровых в ворота "Локомотива", и я был бы прав на 100 процентов, но я их не дал, потому что они были не на 1000 процентов. В таком важном матче ты не хочешь дать легковесный пенальти или вторую желтую карточку. Ты бережно относишься к ситуации, к интриге матча. Но я же не знаю, кто потом забьет гол? Претензия ведь у Юрия Палыча была какая? Что я не удалил игрока "Спартака", а он потом забил. С другой стороны, я мог бы дать два пенальти в ворота "Локомотива", и "Спартак" все равно бы выиграл. Я всего этого не стал делать. Я прошел ровненько по лезвию: ни нашим, ни вашим – играйте и выясняйте сами. В судействе больше серых моментов, чем черно-белых. Ты порой выбираешь меньшее зло, потому что и то, и то — плохо. Поэтому претензия принимается, но у меня был другой взгляд.– На каждый роток не наденешь платок. Я даже не собираюсь отвечать.– Ну что мне, в суд на него подать?– Я ценю свое время. Если он из себя делает... не буду говорить это слово. Это его право. Принципиально можно было бы, конечно, заморочиться, но, знаете, времени жалко.– Да никакой реакции не было. Что я, в полемику с ним будут вступать?– Я, конечно, было ошарашен. Думал, откуда человек вне футбола имеет такую смелость и право бросаться такими заявлениями. Может, у него был эмоциональный всплеск. Может, он был под каким-то воздействием. Я не знаю, да и мне это абсолютно неинтересно. Нет смысла человеку что-то доказывать, если он убежден в этом. Нужно спросить у него, откуда у него такие убеждения. Я не понимаю. А браться за вилы и бежать бороться с ним – можно измазаться.