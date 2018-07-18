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Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей
Петербургский судья Владислав Безбородов, которого РФС назвал лучшим арбитром сезона-2017/18, прокомментировал заявление экс-президента "Спартака" Андрея Червиченко, который в 2017 году назвал его самым коррумпированным и продажным судьей.
- Семин вас критиковал, еще Червиченко прошелся.
– Семина я понять могу. Юрий Палыч очень эмоциональный человек, преданный футболу. Я его очень уважаю. Но понимаете, в чем дело... Финальные матчи нельзя судить, как обычные. Нельзя ломать игру, нельзя просто так взять и удалить кого-то. Сейчас то же самое происходило на чемпионате мира. То есть чемпионат мира судится немного по-другому: где можно дать красную, дают желтую. Это для чего? Чтобы сохранить игроков, а значит, и интригу. Зрители пришли, заплатили деньги, они хотят посмотреть футбол. Я сейчас не оправдываю себя, что не дал кому-то вторую желтую карточку. Я просто помню матч. Я мог бы дать два 11-метровых в ворота "Локомотива", и я был бы прав на 100 процентов, но я их не дал, потому что они были не на 1000 процентов. В таком важном матче ты не хочешь дать легковесный пенальти или вторую желтую карточку. Ты бережно относишься к ситуации, к интриге матча. Но я же не знаю, кто потом забьет гол? Претензия ведь у Юрия Палыча была какая? Что я не удалил игрока "Спартака", а он потом забил. С другой стороны, я мог бы дать два пенальти в ворота "Локомотива", и "Спартак" все равно бы выиграл. Я всего этого не стал делать. Я прошел ровненько по лезвию: ни нашим, ни вашим – играйте и выясняйте сами. В судействе больше серых моментов, чем черно-белых. Ты порой выбираешь меньшее зло, потому что и то, и то — плохо. Поэтому претензия принимается, но у меня был другой взгляд.
– Если вбить вашу фамилию в Гугл, одна из первых ссылок – интервью бывшего главы "Спартака" Червиченко как раз после этого матча на Суперкубок, в котором он называет вас самым коррумпированным и продажным судьей в России. Очень серьезное обвинение.
– На каждый роток не наденешь платок. Я даже не собираюсь отвечать.
– Но это прямое оскорбление.
– Ну что мне, в суд на него подать?
– Почему бы и нет?
– Я ценю свое время. Если он из себя делает... не буду говорить это слово. Это его право. Принципиально можно было бы, конечно, заморочиться, но, знаете, времени жалко.
– Ваша первая реакция на эти слова какой была?
– Да никакой реакции не было. Что я, в полемику с ним будут вступать?
– Вообще не взбесились?
– Я, конечно, было ошарашен. Думал, откуда человек вне футбола имеет такую смелость и право бросаться такими заявлениями. Может, у него был эмоциональный всплеск. Может, он был под каким-то воздействием. Я не знаю, да и мне это абсолютно неинтересно. Нет смысла человеку что-то доказывать, если он убежден в этом. Нужно спросить у него, откуда у него такие убеждения. Я не понимаю. А браться за вилы и бежать бороться с ним – можно измазаться.
"Фонтанка"
- Семин вас критиковал, еще Червиченко прошелся.
– Семина я понять могу. Юрий Палыч очень эмоциональный человек, преданный футболу. Я его очень уважаю. Но понимаете, в чем дело... Финальные матчи нельзя судить, как обычные. Нельзя ломать игру, нельзя просто так взять и удалить кого-то. Сейчас то же самое происходило на чемпионате мира. То есть чемпионат мира судится немного по-другому: где можно дать красную, дают желтую. Это для чего? Чтобы сохранить игроков, а значит, и интригу. Зрители пришли, заплатили деньги, они хотят посмотреть футбол. Я сейчас не оправдываю себя, что не дал кому-то вторую желтую карточку. Я просто помню матч. Я мог бы дать два 11-метровых в ворота "Локомотива", и я был бы прав на 100 процентов, но я их не дал, потому что они были не на 1000 процентов. В таком важном матче ты не хочешь дать легковесный пенальти или вторую желтую карточку. Ты бережно относишься к ситуации, к интриге матча. Но я же не знаю, кто потом забьет гол? Претензия ведь у Юрия Палыча была какая? Что я не удалил игрока "Спартака", а он потом забил. С другой стороны, я мог бы дать два пенальти в ворота "Локомотива", и "Спартак" все равно бы выиграл. Я всего этого не стал делать. Я прошел ровненько по лезвию: ни нашим, ни вашим – играйте и выясняйте сами. В судействе больше серых моментов, чем черно-белых. Ты порой выбираешь меньшее зло, потому что и то, и то — плохо. Поэтому претензия принимается, но у меня был другой взгляд.
– Если вбить вашу фамилию в Гугл, одна из первых ссылок – интервью бывшего главы "Спартака" Червиченко как раз после этого матча на Суперкубок, в котором он называет вас самым коррумпированным и продажным судьей в России. Очень серьезное обвинение.
– На каждый роток не наденешь платок. Я даже не собираюсь отвечать.
– Но это прямое оскорбление.
– Ну что мне, в суд на него подать?
– Почему бы и нет?
– Я ценю свое время. Если он из себя делает... не буду говорить это слово. Это его право. Принципиально можно было бы, конечно, заморочиться, но, знаете, времени жалко.
– Ваша первая реакция на эти слова какой была?
– Да никакой реакции не было. Что я, в полемику с ним будут вступать?
– Вообще не взбесились?
– Я, конечно, было ошарашен. Думал, откуда человек вне футбола имеет такую смелость и право бросаться такими заявлениями. Может, у него был эмоциональный всплеск. Может, он был под каким-то воздействием. Я не знаю, да и мне это абсолютно неинтересно. Нет смысла человеку что-то доказывать, если он убежден в этом. Нужно спросить у него, откуда у него такие убеждения. Я не понимаю. А браться за вилы и бежать бороться с ним – можно измазаться.
"Фонтанка"
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