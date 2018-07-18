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Адриано и Тимофеев тренировались по индивидуальной программе

"Спартак" ведет подготовку к новому сезону на сборе в австрийском Филлахе.

Полузащитник Артем Тимофеев и форвард Луис Адриано из-за мышечных проблем тренировались по индивидуальной программе. Ожидается, что они продолжат делать это и завтра.

Продолжают восстановление после травм Лоренсо Мельгарехо и Жано Ананидзе, а также голкипер Александр Селихов.

Sport24.ru
Теги: Адриано Тимофеев Спартак
Вчера, 22:28
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№1 Написал: Павел Салоков (Вчера, 22:43) #
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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