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"Рубин" в товарищеском матче сыграл вничью с "Редингом"

Казанский "Рубин" сегодня провел заключительный товарищеский матч перед стартом РФПЛ.

"Рубин" – "Рединг" – 0:0

Стартовый состав "Рубина": Джанаев, Устинов, Навас, Чико Флорес, Уремович, Байрамян, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун, Бухаров.
Теги: Рубин Рединг
Сегодня, 21:46
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очередное говнофутбольное творенье
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Очередной автобус, 8 человек из Ростова
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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