Павел Яковлев вернулся в "Крылья Советов"

27-летний российский форвард Павел Яковлев продолжит свою карьеру в футбольном клубе "Крылья Советов".Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019. Ранее у Яковлева истек срок контракта с "Анжи"Для Павла возвращение в "Крылья Советов" стало уже четвертым по счету – в 2010-м году, а также в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 Яковлев выступал за "Крылья Советов", в общей сложности провел за волжан 50 матчей в различных турнирах и забил 10 голов.