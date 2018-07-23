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Павел Яковлев вернулся в "Крылья Советов"

27-летний российский форвард Павел Яковлев продолжит свою карьеру в футбольном клубе "Крылья Советов".

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019. Ранее у Яковлева истек срок контракта с "Анжи"

Для Павла возвращение в "Крылья Советов" стало уже четвертым по счету – в 2010-м году, а также в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 Яковлев выступал за "Крылья Советов", в общей сложности провел за волжан 50 матчей в различных турнирах и забил 10 голов.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Яковлев Крылья Советов Анжи
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