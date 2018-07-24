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Топ-игрок Ла Лиги или никому не нужный даже бесплатно? Какой Крыховяк приехал в "Локо"?
«Локомотив» взял в аренду у «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. Rusfootball.info рассуждает о перспективах новичка в составе чемпиона России, о повышении конкуренции для Денисова и об особенностях характера польского опорника.
Формально Крыховяк пришел в «Локомотив» из «ПСЖ», но по факту за «парижан» он не играл уже больше года. Последний раз он выходил на поле в составе команды Эмери в марте 2017-го, когда случился один из самых великих камбэков в истории Лиги Чемпионов. Именно тогда «Париж» проиграл «Барселоне» 1:6 и невероятным образом вылетел из турнира. При этом Крыховяк был выпущен на замену за несколько минут до финального свистка еще при счете 1:5. Спустя несколько мгновений после его появления «Барса» забила решающий мяч.
Завершение карьеры поляка в «ПСЖ» было эпичным, но вполне предсказуемым. После перехода из «Севильи» он играл не так часто, как многие ожидали. В те редкие моменты, когда Эмери давал ему шанс, Крыховяк не мог продемонстрировать свои лучшие качества, что приводило команду к поражениям от представителей второй половины турнирной таблицы Лиги 1. Его конкуренты по опорной зоне в лице Верратти и Рабьо играли лучше и уверенно выигрывали борьбу за место в составе.
Но давайте не будем забывать, что Гжегож не просто так оказался в Париже. Да, его туда вместе с собой перевез перешедший из «Севильи» Эмери, но своей игрой в Испании Крыховяк полностью оправдывал свое приглашение в «ПСЖ» и попадал в символическую сборную Ла Лиги. Возможно, катарские владельцы парижского клуба слегка переплатили за него, отдав 27 с половиной миллионов евро. Тут вопрос спорный. Но в «Севилье» поляк был действительно одним из лучших. Его физические характеристики, его неуступчивость, его техничность – все это помогло «андалусийцам» дважды выиграть Лигу Европы.
Если мы говорим о сильных качествах Крыховяка, то первым делом необходимо сделать акцент на его выносливости. Он способен выполнять большой объем работы, он может хорошо страховать партнеров. Гжегож может стать новым Вернблумом в РФПЛ, который будет качественно выжигать весь центр поля. Он стабильно попадает в списки лучших игроков по статистике отборов. При этом польский полузащитник обладает хорошей для своего амплуа техникой, что позволяет ему разгонять атаки и быть полезным не только при обороне.
Для «Локомотива» такой игрок видится хорошим усилением. Причем, с разных точек зрения. Во-первых, Крыховяк усилит конкуренцию среди опорников, а она, как известно, всегда является двигателем прогресса общекомандного уровня. И без того прекрасный Денисов может стать еще лучше, ведь Дмитрий Тарасов прикрывает не то чтобы все недостатки партнёров. Крыховяк обладает большим европейским и еврокубковым опытом. В свои 28 лет он уже дважды, как мы напоминали выше, выигрывал Лигу Европы, а также сыграл 12 матчей в Лиге Чемпионов. Для возвращающихся в турнир «железнодорожников» такой игрок может стать очень ценным.
Мы ведь не забудем и о том, что он является действующим игроком сборной Польши. На Чемпионате Мира в России он полностью отыграл все три матча. Во встрече с Сенегалом Гжегож даже отличился забитым голом. Другое дело, что ни этот мяч, ни другие действия Крыховяка не помогли избежать полякам провала. По итогам группового этапа они заняли последнее место в квартете без явно выраженной топовой сборной. Хотя мы не можем не сказать о том, что Крыховяк даже в этих трех играх смог продемонстрировать свои навыки в отборе мяча и в работе с ним. Да, это не принесло удовлетворительного результата, но в футбол играет не один человек, а одиннадцать. В случае со сборной Польши образца Чемпионата Мира 2018-го года проблемы были, скорее, с отсутствием командной игры, а не со слабым выступлением отдельных игроков.
Тем не менее, есть в аренде Гжегожа и свои риски. Для того, чтобы порассуждать о них, давайте вспомним прошлый сезон, который поляк провел в аренде в «Вест Бромвиче». Его команда практически без шансов вылетела в Чемпионшип, но самым запоминающимся событием стала не игра Крыховяка, а его поведение. Так, например, после замены в матче с «Лестером» он отказался пожать руку главному тренеру. Алан Пардью сказал, что он не потерпит такого неуважительного поведения. Скандал с наставником привел к тому, что в оставшихся восьми турах Крыховяк суммарно провел на поле лишь 98 минут. Любопытно, что без поляка в основе «Вест Бромвич» выиграл в три раза больше матчей, чем с ним.
Агент Дмитрий Селюк, например, считает его бомбой, подложенной партизанами под "Локомотив" и уверяет, что Крыховяку бесплатно предлагали всем, а понадобился он только чемпиону России.
Мы знаем, что нынешний ключевой игрок «Локомотива» тоже обладает не самым дипломатичным характером. Игорь Денисов, конечно, сейчас не представляется источником повышенного риска с точки зрения возникновения конфликтов в команде. Семин грамотно ладит с ним. Тем не менее, мы помним о том, как Денисов скандалил практически в каждом клубе, где он играл. Вполне возможно, что с приходом способного запросто поругаться с тренером Крыховяка Игорь тоже почувствует некую вольность.
Хотя, с другой стороны, Юрий Павлович настолько крутой, что игроков с непростым характером и с некоторыми трудностями в карьере он наоборот с успехом наставляет на путь истины. Вспомните Кверквелию, который заиграл в «Локо» после того, как оказался ненужным в «Рубине». Вспомните достаточно возрастных Фарфана и Фернандеша, которые при Семине показывают свою лучшую игру в карьере. Тот же Денисов только в составе «железнодорожников» вновь заиграл на своем высоком уровне, перестав быть человеком, будоражащим атмосферу в раздевалке.
В общем говоря, пока в «Локомотиве» есть Семин, есть надежда, что отношения внутри коллектива будут хорошие. И также есть надежда на то, что неплохие игроки будут становится еще лучше. Крыховяк, определенно, является хорошим приобретением для действующего чемпиона России. У него есть все данные, чтобы заиграть в России и стать здесь одним из лучших. Но для этого ему надо будет много работать, ведь в его новой команде есть прекрасный Денисов, есть молодой Баринов, есть опытные Тарасов, Михалик и Коломейцев, которые тоже могут играть на позиции опорного полузащитника. Выиграть у всех них конкуренцию за место в основе будет не так уж просто. Но нам от этого только интереснее.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Формально Крыховяк пришел в «Локомотив» из «ПСЖ», но по факту за «парижан» он не играл уже больше года. Последний раз он выходил на поле в составе команды Эмери в марте 2017-го, когда случился один из самых великих камбэков в истории Лиги Чемпионов. Именно тогда «Париж» проиграл «Барселоне» 1:6 и невероятным образом вылетел из турнира. При этом Крыховяк был выпущен на замену за несколько минут до финального свистка еще при счете 1:5. Спустя несколько мгновений после его появления «Барса» забила решающий мяч.
Завершение карьеры поляка в «ПСЖ» было эпичным, но вполне предсказуемым. После перехода из «Севильи» он играл не так часто, как многие ожидали. В те редкие моменты, когда Эмери давал ему шанс, Крыховяк не мог продемонстрировать свои лучшие качества, что приводило команду к поражениям от представителей второй половины турнирной таблицы Лиги 1. Его конкуренты по опорной зоне в лице Верратти и Рабьо играли лучше и уверенно выигрывали борьбу за место в составе.
Но давайте не будем забывать, что Гжегож не просто так оказался в Париже. Да, его туда вместе с собой перевез перешедший из «Севильи» Эмери, но своей игрой в Испании Крыховяк полностью оправдывал свое приглашение в «ПСЖ» и попадал в символическую сборную Ла Лиги. Возможно, катарские владельцы парижского клуба слегка переплатили за него, отдав 27 с половиной миллионов евро. Тут вопрос спорный. Но в «Севилье» поляк был действительно одним из лучших. Его физические характеристики, его неуступчивость, его техничность – все это помогло «андалусийцам» дважды выиграть Лигу Европы.
Если мы говорим о сильных качествах Крыховяка, то первым делом необходимо сделать акцент на его выносливости. Он способен выполнять большой объем работы, он может хорошо страховать партнеров. Гжегож может стать новым Вернблумом в РФПЛ, который будет качественно выжигать весь центр поля. Он стабильно попадает в списки лучших игроков по статистике отборов. При этом польский полузащитник обладает хорошей для своего амплуа техникой, что позволяет ему разгонять атаки и быть полезным не только при обороне.
Для «Локомотива» такой игрок видится хорошим усилением. Причем, с разных точек зрения. Во-первых, Крыховяк усилит конкуренцию среди опорников, а она, как известно, всегда является двигателем прогресса общекомандного уровня. И без того прекрасный Денисов может стать еще лучше, ведь Дмитрий Тарасов прикрывает не то чтобы все недостатки партнёров. Крыховяк обладает большим европейским и еврокубковым опытом. В свои 28 лет он уже дважды, как мы напоминали выше, выигрывал Лигу Европы, а также сыграл 12 матчей в Лиге Чемпионов. Для возвращающихся в турнир «железнодорожников» такой игрок может стать очень ценным.
Мы ведь не забудем и о том, что он является действующим игроком сборной Польши. На Чемпионате Мира в России он полностью отыграл все три матча. Во встрече с Сенегалом Гжегож даже отличился забитым голом. Другое дело, что ни этот мяч, ни другие действия Крыховяка не помогли избежать полякам провала. По итогам группового этапа они заняли последнее место в квартете без явно выраженной топовой сборной. Хотя мы не можем не сказать о том, что Крыховяк даже в этих трех играх смог продемонстрировать свои навыки в отборе мяча и в работе с ним. Да, это не принесло удовлетворительного результата, но в футбол играет не один человек, а одиннадцать. В случае со сборной Польши образца Чемпионата Мира 2018-го года проблемы были, скорее, с отсутствием командной игры, а не со слабым выступлением отдельных игроков.
Тем не менее, есть в аренде Гжегожа и свои риски. Для того, чтобы порассуждать о них, давайте вспомним прошлый сезон, который поляк провел в аренде в «Вест Бромвиче». Его команда практически без шансов вылетела в Чемпионшип, но самым запоминающимся событием стала не игра Крыховяка, а его поведение. Так, например, после замены в матче с «Лестером» он отказался пожать руку главному тренеру. Алан Пардью сказал, что он не потерпит такого неуважительного поведения. Скандал с наставником привел к тому, что в оставшихся восьми турах Крыховяк суммарно провел на поле лишь 98 минут. Любопытно, что без поляка в основе «Вест Бромвич» выиграл в три раза больше матчей, чем с ним.
Агент Дмитрий Селюк, например, считает его бомбой, подложенной партизанами под "Локомотив" и уверяет, что Крыховяку бесплатно предлагали всем, а понадобился он только чемпиону России.
Мы знаем, что нынешний ключевой игрок «Локомотива» тоже обладает не самым дипломатичным характером. Игорь Денисов, конечно, сейчас не представляется источником повышенного риска с точки зрения возникновения конфликтов в команде. Семин грамотно ладит с ним. Тем не менее, мы помним о том, как Денисов скандалил практически в каждом клубе, где он играл. Вполне возможно, что с приходом способного запросто поругаться с тренером Крыховяка Игорь тоже почувствует некую вольность.
Хотя, с другой стороны, Юрий Павлович настолько крутой, что игроков с непростым характером и с некоторыми трудностями в карьере он наоборот с успехом наставляет на путь истины. Вспомните Кверквелию, который заиграл в «Локо» после того, как оказался ненужным в «Рубине». Вспомните достаточно возрастных Фарфана и Фернандеша, которые при Семине показывают свою лучшую игру в карьере. Тот же Денисов только в составе «железнодорожников» вновь заиграл на своем высоком уровне, перестав быть человеком, будоражащим атмосферу в раздевалке.
В общем говоря, пока в «Локомотиве» есть Семин, есть надежда, что отношения внутри коллектива будут хорошие. И также есть надежда на то, что неплохие игроки будут становится еще лучше. Крыховяк, определенно, является хорошим приобретением для действующего чемпиона России. У него есть все данные, чтобы заиграть в России и стать здесь одним из лучших. Но для этого ему надо будет много работать, ведь в его новой команде есть прекрасный Денисов, есть молодой Баринов, есть опытные Тарасов, Михалик и Коломейцев, которые тоже могут играть на позиции опорного полузащитника. Выиграть у всех них конкуренцию за место в основе будет не так уж просто. Но нам от этого только интереснее.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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