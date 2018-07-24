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"Локомотив" объявил об аренде полузащитника "ПСЖ" Крыховяка

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк официально стал игроком "Локомотива".

Московский клуб объявил об аренде игрока с обязательством выкупа. В "Локомотиве" он будет выступать под седьмым номером.

"Локомотив" будет платить поляку часть зарплаты в "ПСЖ", которая составляет 5 миллионов евро.



Подробнее об игрок в нашем материале:

Топ-игрок Ла Лиги или никому не нужный даже бесплатно? Какой Крыховяк приехал в "Локо"?
Теги: Локомотив Трансферы ПСЖ
Сегодня, 16:46
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(1)
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Испании был очень хорош, а дальше сдулся, посмотрим ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично!


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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