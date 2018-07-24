"Локомотив" объявил об аренде полузащитника "ПСЖ" Крыховяка

? Официально: Гжегож Крыховяк – игрок московского «Локомотива»!

Полузащитник проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды.

Добро пожаловать в «Локо», @GrzegKrychowiak! https://t.co/wgyCmNA1ev pic.twitter.com/Eo24BhRPeA — ФК Локомотив (@fclokomotiv) July 24, 2018

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк официально стал игроком "Локомотива".Московский клуб объявил об аренде игрока с обязательством выкупа. В "Локомотиве" он будет выступать под седьмым номером."Локомотив" будет платить поляку часть зарплаты в "ПСЖ", которая составляет 5 миллионов евро.Подробнее об игрок в нашем материале: