A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" - ЦСКА: Дзагоев и Витиньо сыграют с первых минут

ЦСКА объявил состав на матч за Суперкубок России против "Локомотива", который состоится в Нижнем Новгороде.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин - Витинью, Бистрович, Дзагоев, Ефремов - Чалов.

Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.
Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
online

И-нах-ходец,
Не факт
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
И-нах-ходец,
Притыра припи**зднутая, "пони- дельник"....
Отлично пошутил


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
И-нах-ходец,
Как же ты переживаешь! Даже подписаться нормально не в состоянии.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 20:17) #
  • -7
  •  (9)

Полтора часа ослов будут возить в товарных вагонах по всей поляне. Сегодня пони-дельник, будут делать пони по-всякому


--------------------
Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.