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Виктор Гончаренко: меньше всего ЦСКА сейчас нужны дифирамбы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в Суперкубке России над "Локомотивом" (1:0 ДВ) сказал, что его команду неуместно сравнивать со "Спартаком" 1996 года в том плане, что у красно-белых была отлаженная система, благодаря которой игроки вписывались в неё безболезненно.

"Меньше всего сейчас нам нужны дифирамбы. Нужно просто восстановиться и готовиться к сезону. А что касается "Спартака", то сравнение не совсем уместны. Тогда игроки говорили на одном языке, все почти приходили из молодёжного футбола. У нас ситуация немного иная, поэтому пока рано говорить о системе и о том, как мы дальше будем играть", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Локомотив
Сегодня, 01:09
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(3)
№3 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 01:53) #
  • -2
  •  (2)

Кто вам злобный буратино, что вы молодняк никогда готовить не умели?


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 01:23) #
  • -3
  •  (5)

лучше дифирамбы,чем сравнение...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 01:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Спокойно! Самое сладкое чемпионство-это когда никто не ждал!!! Ни на что не претендуем...может 2-3 место случайно зацепим...как всегда! bowtie
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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