A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

На матче "Енисей" - "Зенит" в Тюмени ожидается аншлаг

Матч 1-го тура премьер-лиги "Енисей" – "Зенит", который из-за реконструкции Центрального стадиона в Красноярске пройдет 29 июля в Тюмени, соберет полные трибуны. Большая часть билетов на дебютный матч на стадион "Геолог", вмещающий 13 тысяч, уже продана.

"В свободной продаже на матч "Енисей" – "Зенит" осталось менее двух тысяч билетов. Причем самые дорогие были выкуплены в первые дни. Продажей билетов для болельщиков команды из Санкт-Петербурга занимается клуб-гость – кассы для поклонников "Зенита" откроются за час до матча. Болельщики "Енисея" могут попасть на сектор активной поддержки нашей команды бесплатно, нужно подойти к нему также за час до игры, – сообщает пресс-служба "Енисея".
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 13:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.