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"Рубин" прекратил переговоры по лучшему бомбардиру чемпионата Израиля

Полузащитник израильского клуба "Маккаби" Диа Саба, который прилетал в Казань для прохождения медосмотра для "Рубина", не перейдёт в казанский клуб, сообщает Sport5.

По информации издания, игрок и российский клуб не смогли договориться по условиям контракта.

Ранее сообщалось, что "Рубин" предлагал "Маккаби" за трансфер Сабы 1,2 млн евро
Теги: Рубин
Сегодня, 13:55
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
камни,лучше Попова за 5 берите.не пожалеете.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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