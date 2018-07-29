Луис Адриано сыграет с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры с "Оренбургом" (1:0) рассказал о состоянии ряда игроков.– У него небольшая проблема, уже на этой неделе он будет в общей группе, и с "Локомотивом" вы увидите его на поле.– Он играл ради команды. Есть не только атака, но и оборона. Он сделал то, что должен был сделать, и то, что мы его просили. В первом тайме крайние играли слишком близко к защитникам. Они должны были играть между линиями. Но в общем и целом он провел хороший матч.