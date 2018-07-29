Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Луис Адриано сыграет с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры с "Оренбургом" (1:0) рассказал о состоянии ряда игроков.

– Что с Луисом Адриано?

– У него небольшая проблема, уже на этой неделе он будет в общей группе, и с "Локомотивом" вы увидите его на поле.

– Как оцените игру Ломовицкого?

– Он играл ради команды. Есть не только атака, но и оборона. Он сделал то, что должен был сделать, и то, что мы его просили. В первом тайме крайние играли слишком близко к защитникам. Они должны были играть между линиями. Но в общем и целом он провел хороший матч.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адриано Карпин Спартак Локомотив
Сегодня, 09:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да,Луиска бы обработал мяч после удара\паса Зобнина.с техникой у него получше,чем у Зе


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.