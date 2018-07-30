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Марио Фернандес: новички ЦСКА в Суперкубке показали свою самоотверженность

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением об игре новичков команды.

"Хочу отметить силу футболки ЦСКА. Это очень сильная футболка. Тот, кто ее одевает сразу получает несколько очков к своему характеру.

Конечно, нас покинули легенды, но к нам пришли новые игроки, амбициозные и очень сильные. Они показали себя с лучшей стороны. Продемонстрировали, что они готовы до последней капли крови биться за нашу футболку. И они с честью выстояли 120 минут, проявив чудеса самоотверженности.

Уверен, новые ребята впишут и свои имена в историю клуба", - цитирует Фернандеса СЭ
Теги: ЦСКА Суперкубок России Фернандес
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Речь дембеля
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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