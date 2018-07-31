Агент Милевского: Артемом заинтересовалось еще два клуба, один – из РПЛ

Агент нападающего Артема Милевского Александр Панков прокомментировал будущее игрока.– У нас не было разговора по этому поводу. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо".Когда расторгали контракт с брестским "Динамо", я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским "Динамо" не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.– Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии.Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.