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Агент Милевского: Артемом заинтересовалось еще два клуба, один – из РПЛ

Агент нападающего Артема Милевского Александр Панков прокомментировал будущее игрока.

– Правда ли, что Артем Милевский в ближайшем будущем может перейти в БАТЭ?

– У нас не было разговора по этому поводу. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское "Динамо", но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо".

Когда расторгали контракт с брестским "Динамо", я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским "Динамо" не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

– Недавно вы говорили, что у Милевского есть четыре заграничных варианта продолжения карьеры. Появилось ли еще что-то новое?

– Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии.

Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.

Tribuna.com
Теги: Милевский
Сегодня, 17:03
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№3 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 18:00) #
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online

На пару с Еременкой - в ЦКГ. Один синячить будет, второй - наркоманить


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Милевский? Ну разве что в Анжи.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 17:40) #
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ой, плин, кому ты мозги вкручиваешь? репутация у Артёма такая, что им только совсем безумный клуб может от безысходности заинтересоваться.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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