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Будущее Луки Джорджевича определится в ближайшие дни

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича – о будущем своего клиента.

"Думаю, судьба Джорджевича решится в ближайшие дни", - цитирует Глушевича "Спорт-Экспресс".
Теги: Джорджевич Зенит
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