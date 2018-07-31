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Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА

Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКАЗаключительный матч первого тура чемпионата России закрепил печальную тенденцию - голов на этот раз зрители не увидели вовсе. О том, как действовали отдельные игроки в этой встрече, - расскажет Rusfootball.info

ЦСКА

Акинфеев – 4. Голкипер ЦСКА не имел регулярной работы, зато грамотно включался тогда, когда это команде было необходимо. В первую очередь, говорим о двух подряд ударах в концовке первого тайма. Один с вполне себе убойной дистанции и второй – с дальней. Хороший рабочий матч капитана «армейцев».

Магнуссон - 3.5, Чернов – 4, Бекао – 4. Центральные защитники москвичей провели довольно неплохой матч. Уж сыграли-то они точно лучше, чем их отвечающие за атаку партнеры. Снова в большом порядке был Бекао, игравший правого, - он и с «Локомотивом» оставлял чрезвычайно приятное впечатление. На втором этаже практически без ошибок боролся Чернов, действующий в роли подстраховывающего защитника из тройки центральных. Магнуссон, как и в игре за Суперкубок, несколько раз грубо ошибался при развитии гостевых наступлений. В один из моментов это чуть не привело к опасному ответу «крылышек».

Щенников - 3.5, Фернандес – 4,5. Щенников провел среднюю игру – вроде бы ничего особенно не испортил, но и ничего действительно ценного не предложил.

Фернандес же вполне тянет на роль лучшего игрока матча. Впереди от него регулярно исходила опасность, атака ЦСКА кренилась на правый фланг, где и выступает русский бразилец. Вполне мог забить, - но в ближний надо было стрелять сильнее.

Набабкин – 4, Ефремов - 2, Бистрович – 2,5, Хосонов – 3, Бийол - 2.5. Набабкин, второй матч подряд проводящий не на своей позиции, продолжает приятно удивлять – масса разрушенных атак и отличный удар из-за пределов штрафной. До этого момента, можно предположить, никто и не знал, что Кирилл обладает таким ударом.

Ефремов вновь показал: если бы не бедственное положение клуба, он бы вновь уехал в «Оренбург» - или куда-то еще. Хосонов был немногим лучше, а вот Бистрович пока что не показывает того, чем удивлял нас в прошлом сезоне против «Арсенала». Словенский новичок ЦСКА Бийол вошел в игру далеко не так здорово, как он сделал это в Суперкубке, ничего реально интересного не продемонстрировал. Один раз отлично открылся, но Бистрович предпочел тянуть одеяло на себя в том эпизоде.

Чалов - 2.5. Старательно подыгрывал партнерам, но моменты не реализовывал. Всего их была два, причем один – железный. Что тут еще сказать, если нападающий не забивает?

Жемалетдинов - без оценки
Ахметов - без оценки

«Крылья Советов»

Конюхов – 4. Похожая на Акинфеева ситуация. В игру вступал всего несколько раз, в остальных моментах решали защитники, но разок команду спас, а все остальное «свое» - забрал.

Бурлак – 4, Чичерин – 4, Надсон – 3.5. Надсону немного ниже остальных лишь за начало матча, когда он не слишком уверенно действовал в собственной штрафной, из-за чего у «красно-синих» возникали моменты. Дальше он исправился – стал действовать надежнее сзади (благо это было не так сложно, «армейцы» давили совсем не страшно), плюс к этому – ходил вперед.

Защитники «Крыльев» со своей задачей справились. Исключением стала лишь ситуация после стандарта, когда Чалов бил головой из убойной позиции. В остальном же – тяжеловесных претензий наберется не слишком много.

Зотов – 4, Полуяхтов – 2.5. Сильнейший крен в сторону правой бровки, поэтому и такая разница в оценках. Прибавьте к тому, что буйствовал Фернандес именно на фланге Полуяхтова. Зотов много обострял и старался помочь партнерам. В этом плане он один из лучших у «Крыльев».

Мийалович – 4, Башкиров – 3, Чочиев – 3.5, Ткачук – 3.5. Опорный сербский полузащитник провел хорошую игру. И подчищал за партнерами, и не забывал лупить по воротам издалека – иногда получалось очень здорово. Будет продолжать в том же духе, - вполне сможет претендовать на звание самарского Колодина.

Башкиров практически ничем не проявил себя. Чочиев был лучше – своей активностью не раз выводил партнеров на интересные продолжения атаки, но к забитому голу это так и не привело.

Канунников – 2, Соболев – 2. Нападающие хозяев игру провалили. Канунников совершенно не понимал партнеров, не понял тренера и не понимал сам себя. Заменен был из-за травмы, но вполне может быть, что Тихонов убрал бы Максима с поля и без вмешательства повреждения. Соболев растворился на поле – отметился, наверное, только тем, что безумно долго обрабатывал снаряд после классной передачи от Яковлева на последних минутах.

Яковлев – без оценки.
Ланин - без оценки.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов ЦСКА Фернандес
Сегодня, 22:05
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№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
За Чочиева активности не заметил только


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
тому, кто писал про оценки - где Бийол у ЦСКА и Ланин у Крыльев?
*во, исправили, молодцы)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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