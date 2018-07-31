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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА
Заключительный матч первого тура чемпионата России закрепил печальную тенденцию - голов на этот раз зрители не увидели вовсе. О том, как действовали отдельные игроки в этой встрече, - расскажет Rusfootball.info
ЦСКА
Акинфеев – 4. Голкипер ЦСКА не имел регулярной работы, зато грамотно включался тогда, когда это команде было необходимо. В первую очередь, говорим о двух подряд ударах в концовке первого тайма. Один с вполне себе убойной дистанции и второй – с дальней. Хороший рабочий матч капитана «армейцев».
Магнуссон - 3.5, Чернов – 4, Бекао – 4. Центральные защитники москвичей провели довольно неплохой матч. Уж сыграли-то они точно лучше, чем их отвечающие за атаку партнеры. Снова в большом порядке был Бекао, игравший правого, - он и с «Локомотивом» оставлял чрезвычайно приятное впечатление. На втором этаже практически без ошибок боролся Чернов, действующий в роли подстраховывающего защитника из тройки центральных. Магнуссон, как и в игре за Суперкубок, несколько раз грубо ошибался при развитии гостевых наступлений. В один из моментов это чуть не привело к опасному ответу «крылышек».
Щенников - 3.5, Фернандес – 4,5. Щенников провел среднюю игру – вроде бы ничего особенно не испортил, но и ничего действительно ценного не предложил.
Фернандес же вполне тянет на роль лучшего игрока матча. Впереди от него регулярно исходила опасность, атака ЦСКА кренилась на правый фланг, где и выступает русский бразилец. Вполне мог забить, - но в ближний надо было стрелять сильнее.
Набабкин – 4, Ефремов - 2, Бистрович – 2,5, Хосонов – 3, Бийол - 2.5. Набабкин, второй матч подряд проводящий не на своей позиции, продолжает приятно удивлять – масса разрушенных атак и отличный удар из-за пределов штрафной. До этого момента, можно предположить, никто и не знал, что Кирилл обладает таким ударом.
Ефремов вновь показал: если бы не бедственное положение клуба, он бы вновь уехал в «Оренбург» - или куда-то еще. Хосонов был немногим лучше, а вот Бистрович пока что не показывает того, чем удивлял нас в прошлом сезоне против «Арсенала». Словенский новичок ЦСКА Бийол вошел в игру далеко не так здорово, как он сделал это в Суперкубке, ничего реально интересного не продемонстрировал. Один раз отлично открылся, но Бистрович предпочел тянуть одеяло на себя в том эпизоде.
Чалов - 2.5. Старательно подыгрывал партнерам, но моменты не реализовывал. Всего их была два, причем один – железный. Что тут еще сказать, если нападающий не забивает?
Жемалетдинов - без оценки
Ахметов - без оценки
«Крылья Советов»
Конюхов – 4. Похожая на Акинфеева ситуация. В игру вступал всего несколько раз, в остальных моментах решали защитники, но разок команду спас, а все остальное «свое» - забрал.
Бурлак – 4, Чичерин – 4, Надсон – 3.5. Надсону немного ниже остальных лишь за начало матча, когда он не слишком уверенно действовал в собственной штрафной, из-за чего у «красно-синих» возникали моменты. Дальше он исправился – стал действовать надежнее сзади (благо это было не так сложно, «армейцы» давили совсем не страшно), плюс к этому – ходил вперед.
Защитники «Крыльев» со своей задачей справились. Исключением стала лишь ситуация после стандарта, когда Чалов бил головой из убойной позиции. В остальном же – тяжеловесных претензий наберется не слишком много.
Зотов – 4, Полуяхтов – 2.5. Сильнейший крен в сторону правой бровки, поэтому и такая разница в оценках. Прибавьте к тому, что буйствовал Фернандес именно на фланге Полуяхтова. Зотов много обострял и старался помочь партнерам. В этом плане он один из лучших у «Крыльев».
Мийалович – 4, Башкиров – 3, Чочиев – 3.5, Ткачук – 3.5. Опорный сербский полузащитник провел хорошую игру. И подчищал за партнерами, и не забывал лупить по воротам издалека – иногда получалось очень здорово. Будет продолжать в том же духе, - вполне сможет претендовать на звание самарского Колодина.
Башкиров практически ничем не проявил себя. Чочиев был лучше – своей активностью не раз выводил партнеров на интересные продолжения атаки, но к забитому голу это так и не привело.
Канунников – 2, Соболев – 2. Нападающие хозяев игру провалили. Канунников совершенно не понимал партнеров, не понял тренера и не понимал сам себя. Заменен был из-за травмы, но вполне может быть, что Тихонов убрал бы Максима с поля и без вмешательства повреждения. Соболев растворился на поле – отметился, наверное, только тем, что безумно долго обрабатывал снаряд после классной передачи от Яковлева на последних минутах.
Яковлев – без оценки.
Ланин - без оценки.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
ЦСКА
Акинфеев – 4. Голкипер ЦСКА не имел регулярной работы, зато грамотно включался тогда, когда это команде было необходимо. В первую очередь, говорим о двух подряд ударах в концовке первого тайма. Один с вполне себе убойной дистанции и второй – с дальней. Хороший рабочий матч капитана «армейцев».
Магнуссон - 3.5, Чернов – 4, Бекао – 4. Центральные защитники москвичей провели довольно неплохой матч. Уж сыграли-то они точно лучше, чем их отвечающие за атаку партнеры. Снова в большом порядке был Бекао, игравший правого, - он и с «Локомотивом» оставлял чрезвычайно приятное впечатление. На втором этаже практически без ошибок боролся Чернов, действующий в роли подстраховывающего защитника из тройки центральных. Магнуссон, как и в игре за Суперкубок, несколько раз грубо ошибался при развитии гостевых наступлений. В один из моментов это чуть не привело к опасному ответу «крылышек».
Щенников - 3.5, Фернандес – 4,5. Щенников провел среднюю игру – вроде бы ничего особенно не испортил, но и ничего действительно ценного не предложил.
Фернандес же вполне тянет на роль лучшего игрока матча. Впереди от него регулярно исходила опасность, атака ЦСКА кренилась на правый фланг, где и выступает русский бразилец. Вполне мог забить, - но в ближний надо было стрелять сильнее.
Набабкин – 4, Ефремов - 2, Бистрович – 2,5, Хосонов – 3, Бийол - 2.5. Набабкин, второй матч подряд проводящий не на своей позиции, продолжает приятно удивлять – масса разрушенных атак и отличный удар из-за пределов штрафной. До этого момента, можно предположить, никто и не знал, что Кирилл обладает таким ударом.
Ефремов вновь показал: если бы не бедственное положение клуба, он бы вновь уехал в «Оренбург» - или куда-то еще. Хосонов был немногим лучше, а вот Бистрович пока что не показывает того, чем удивлял нас в прошлом сезоне против «Арсенала». Словенский новичок ЦСКА Бийол вошел в игру далеко не так здорово, как он сделал это в Суперкубке, ничего реально интересного не продемонстрировал. Один раз отлично открылся, но Бистрович предпочел тянуть одеяло на себя в том эпизоде.
Чалов - 2.5. Старательно подыгрывал партнерам, но моменты не реализовывал. Всего их была два, причем один – железный. Что тут еще сказать, если нападающий не забивает?
Жемалетдинов - без оценки
Ахметов - без оценки
«Крылья Советов»
Конюхов – 4. Похожая на Акинфеева ситуация. В игру вступал всего несколько раз, в остальных моментах решали защитники, но разок команду спас, а все остальное «свое» - забрал.
Бурлак – 4, Чичерин – 4, Надсон – 3.5. Надсону немного ниже остальных лишь за начало матча, когда он не слишком уверенно действовал в собственной штрафной, из-за чего у «красно-синих» возникали моменты. Дальше он исправился – стал действовать надежнее сзади (благо это было не так сложно, «армейцы» давили совсем не страшно), плюс к этому – ходил вперед.
Защитники «Крыльев» со своей задачей справились. Исключением стала лишь ситуация после стандарта, когда Чалов бил головой из убойной позиции. В остальном же – тяжеловесных претензий наберется не слишком много.
Зотов – 4, Полуяхтов – 2.5. Сильнейший крен в сторону правой бровки, поэтому и такая разница в оценках. Прибавьте к тому, что буйствовал Фернандес именно на фланге Полуяхтова. Зотов много обострял и старался помочь партнерам. В этом плане он один из лучших у «Крыльев».
Мийалович – 4, Башкиров – 3, Чочиев – 3.5, Ткачук – 3.5. Опорный сербский полузащитник провел хорошую игру. И подчищал за партнерами, и не забывал лупить по воротам издалека – иногда получалось очень здорово. Будет продолжать в том же духе, - вполне сможет претендовать на звание самарского Колодина.
Башкиров практически ничем не проявил себя. Чочиев был лучше – своей активностью не раз выводил партнеров на интересные продолжения атаки, но к забитому голу это так и не привело.
Канунников – 2, Соболев – 2. Нападающие хозяев игру провалили. Канунников совершенно не понимал партнеров, не понял тренера и не понимал сам себя. Заменен был из-за травмы, но вполне может быть, что Тихонов убрал бы Максима с поля и без вмешательства повреждения. Соболев растворился на поле – отметился, наверное, только тем, что безумно долго обрабатывал снаряд после классной передачи от Яковлева на последних минутах.
Яковлев – без оценки.
Ланин - без оценки.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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