Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил появившуюся ранее информацию подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым, который после прошлого сезона покинул "Рубин" на правах свободного агента."Сергей Рыжиков уже в Самаре и успешно прошел медобследование. Сейчас обсуждаем условия контракта. В ближайшее время ситуация решится", - сказал Шляхтин.В сезоне-2017/18 37-летний голкипер сыграл за "Рубин" 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.