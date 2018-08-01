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Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил появившуюся ранее информацию подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым, который после прошлого сезона покинул "Рубин" на правах свободного агента.

"Сергей Рыжиков уже в Самаре и успешно прошел медобследование. Сейчас обсуждаем условия контракта. В ближайшее время ситуация решится", - сказал Шляхтин.

В сезоне-2017/18 37-летний голкипер сыграл за "Рубин" 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.
Теги: Рубин Крылья Советов Рыжиков
Сегодня, 11:52
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№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: iDEAD
Зачем ? В Крыльях же норм вратари?

Не захотел сидеть за Джанаевым-будет сидеть за Конюховым.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:53) #
  • +4
  •  (4)

Зачем ? В Крыльях же норм вратари?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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