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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом
Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил появившуюся ранее информацию подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым, который после прошлого сезона покинул "Рубин" на правах свободного агента.
"Сергей Рыжиков уже в Самаре и успешно прошел медобследование. Сейчас обсуждаем условия контракта. В ближайшее время ситуация решится", - сказал Шляхтин.
В сезоне-2017/18 37-летний голкипер сыграл за "Рубин" 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.
"Сергей Рыжиков уже в Самаре и успешно прошел медобследование. Сейчас обсуждаем условия контракта. В ближайшее время ситуация решится", - сказал Шляхтин.
В сезоне-2017/18 37-летний голкипер сыграл за "Рубин" 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.
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