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"Локомотив" может приобрести Сердара Азмуна

Форвард "Рубина" Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает издание "Реальное Время".

"Железнодорожники" в ближайшее время сделают официальное предложение по иранскому нападающему.

Напомним, ранее президент "Локомотива" Илья Геркус в соцсетях написал, что клуб ведет работу по усилению атакующей линии.
Теги: Локомотив Рубин Азмун
Сегодня, 13:11
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2
(1)
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: МАРТ
в плацкартных вагонах много народа передвигаются....билеты на 100 рябых поднять и.....Азмун? smirk

, Еще заходи, нам без дураков скучно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в плацкартных вагонах много народа передвигаются....билеты на 100 рябых поднять и.....Азмун? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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