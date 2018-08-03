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Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о назначении Хавьера Рибальты спортивным директором "Зенита".

"Инициатором приглашения Рибальты в "Зенит" был Александр Дюков, который по-прежнему является важной фигурой в "Зените".

Сейчас в приоритете у Рибальты – повысить общий уровень игроков "Зенита". Его пригласили, чтобы делать по-настоящему большие трансферы.

Испанец – большой специалист по европейскому рынку. Думаю, что он постарается и продавать футболистов, и покупать качественных игроков", – сказал Арустамян.

Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Арустамян Зенит
Сегодня, 13:35
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№9 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну какой серьезный игрок пойдет в команду, которая минимум год не будет играть в основном? Никакой. Только за большие деньги или это не самый сильный игрок. Имхо деньги на ветер в этот раз.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: raddarv (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Его пригласили, чтобы делать по-настоящему большие трансферы.

Тут видимо опечатка. В слове "делать" он имел ввиду "делить".
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да-да-да. Страна подтянет портки и всем кагалом станет покупать Зинке суперигроков вместо Зюб...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ну и правильно .... мост построили чемп мировой провели.....вот и осталось Стране усилить зинку... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И вина в этом - руководства, из-за катастрофического курса на "западных топ-тренеров", и это при нашем-то менталитете? Ну вот, выиграл Адвокаат первый настоящий трофей, у Деньгисова и Ко башку снесло и пошло-поехало. Зенит уже стал "не тот". Больше не игры, а пиара.

На пиаре пока держимся, а в игре-то какие достижения? Никаких.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 13:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Инициатором приглашения Рибальты в "Зенит" был Александр Дюков

Дык.. и так было это ясно. И Слава Богу, что так.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит сейчас - как плохо сложенная печь... сколько дров и бумаги не тыкай, всё одно чадит...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: truten74 (Сегодня, 13:54) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: valerman40
А как же Фурсенко? Опять вектор мега клуба поменялся?

Фурсенко в Зените отстранили от трансферов.Миллер хоте его вообще из Зенита погнать за пятое место и за Манчини,в должности его понизили сильно.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:47) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А как же Фурсенко? Опять вектор мега клуба поменялся?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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