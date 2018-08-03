Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о назначении Хавьера Рибальты спортивным директором "Зенита"."Инициатором приглашения Рибальты в "Зенит" был Александр Дюков, который по-прежнему является важной фигурой в "Зените".Сейчас в приоритете у Рибальты – повысить общий уровень игроков "Зенита". Его пригласили, чтобы делать по-настоящему большие трансферы.Испанец – большой специалист по европейскому рынку. Думаю, что он постарается и продавать футболистов, и покупать качественных игроков", – сказал Арустамян.