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Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич на правах аренды перешел в "Арсенал" до конца сезона.

Таким образом, футболист второй год подряд отправится из "Зенита" в "Арсенал".

В сезоне-2017/18 Джорджевич сыграл за тульский клуб 22 игры и забил 7 голов.

ФК "Зенит"
Теги: Джорджевич Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 21:14
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(3)
№4 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Луке - удачи!

Очень мне нравился - не понимаю, что то не идёт у него в России - надо было уезжать(((((((((
Просрёт в России всю жизнь
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот тебе и Ньюкасл) удачи Лука!!!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 21:20) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Чёрт поймёшь,наверное,тренерам(всем кто были) виднее, но мне жаль. Чем-то нравится мне этот парень...Я думаю,что он ещё не сказал своего последнего слова


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль! Луке - удачи!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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