Лука Джорджевич перешел в "Арсенал" на правах аренды

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич на правах аренды перешел в "Арсенал" до конца сезона.Таким образом, футболист второй год подряд отправится из "Зенита" в "Арсенал".В сезоне-2017/18 Джорджевич сыграл за тульский клуб 22 игры и забил 7 голов.