Денис Глушаков: Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после ничьей с "Локомотивом" (0:0) отметил, что красно-белые будут работать над реализацией.– Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С "Локомотивом" всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.– Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.– Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.– Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в "Днепре". Я с ним переписывался накануне их первого матча с "Базелем". А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с "Локомотивом", а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.– Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОК.– Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.