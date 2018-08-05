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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Глушаков: Каррера забыл, что у меня рассечение и стукнул по голове
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после ничьей с "Локомотивом" (0:0) отметил, что красно-белые будут работать над реализацией.
– В чем проблемы "Спартака"? С "Оренбургом" и "Локомотивом" вы ведете игру, имеете кучу моментов, но забивать удается либо один мяч, либо вообще не получается, как сегодня.
– Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С "Локомотивом" всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.
– Как новички? Показалось, что Ташаев сегодня немного выпадал, а Жиго, наоборот, монстр.
– Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.
– Высокий прессинг с первых минут – это установка или почувствовали, что железнодорожники решили отдать инициативу?
– Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.
– Впереди встреча с ПАОК. Что знаете об этой команде? Говорят, они скоро купят Вернблума. Якобы, он даже сможет сыграть против "Спартака".
– Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в "Днепре". Я с ним переписывался накануне их первого матча с "Базелем". А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с "Локомотивом", а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.
– А что скажете о переходе Вернблума? Он усилит ПАОК?
– Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОК.
– Когда Каррера вас заменял, показалось, что когда он вас благодарил, то сильно ударил по голове.
– Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.
"Спорт-Экспресс"
– В чем проблемы "Спартака"? С "Оренбургом" и "Локомотивом" вы ведете игру, имеете кучу моментов, но забивать удается либо один мяч, либо вообще не получается, как сегодня.
– Не получилось забить. Будем работать над реализацией моментов. С "Локомотивом" всегда тяжело, потому что он играет от обороны, и нам приходится его взламывать. Не получилось.
– Как новички? Показалось, что Ташаев сегодня немного выпадал, а Жиго, наоборот, монстр.
– Не мне судить, как ребята сыграли. На это есть тренер.
– Высокий прессинг с первых минут – это установка или почувствовали, что железнодорожники решили отдать инициативу?
– Установка действительно была высоко прессинговать. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были, начиная от обороны соперника.
– Впереди встреча с ПАОК. Что знаете об этой команде? Говорят, они скоро купят Вернблума. Якобы, он даже сможет сыграть против "Спартака".
– Я общался с моим знакомым Шаховым, который играл в "Днепре". Я с ним переписывался накануне их первого матча с "Базелем". А особо про ПАОК с ним не разговаривал, потому что впереди был матч с "Локомотивом", а сейчас уже будем думать о Лиге чемпионов.
– А что скажете о переходе Вернблума? Он усилит ПАОК?
– Я не знаю, в каком он состоянии и какие сейчас игроки у ПАОК.
– Когда Каррера вас заменял, показалось, что когда он вас благодарил, то сильно ударил по голове.
– Да. Наверное, забыл, что у меня рассечение.
"Спорт-Экспресс"
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