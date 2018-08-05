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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА разучился забивать. Гончаренко ничего не придумал
ЦСКА во втором матче подряд не сумел забить. Теперь это закончилось поражением от "Ростова". Что происходит с атакой армейцев?
Марио Фернандес – единственный нападающий ЦСКА
Об ограниченности состава ЦСКА написаны гигабайты заметок и статей. Когда в Суперкубке армейцы не дали ничего создать чемпиону "Локомотиву", все восхищались умением Виктора Гончаренко сколачивать защитную линию. А вот талант белорусского специалиста в построении позиционных атак предстояло только понять. Судя по матчу с "Ростовом", всю предсезонку армейцы отрабатывали диагональ Магнуссона на Фернандеса. Других вариантов для развития выпадов Гончаренко для команды не придумал. Бистрович так и не тянет в центре поля, Бийол нервничает и срывается на грязные фолы, а Ефремов отметился только попаданием в стартовый состав. "Ростов" был готов к этому – Карпин отодвинул на фланг к Скопинцеву Вилюша, который подчищал за молодым защитником. И если в первом тайме Фернандесу хватало энергии, чтобы все равно пробираться по краю для прострелов, то с 60-ой минуты российский бразилец явно подустал и сбавил в активности. А вместе с ним и атаки армейцев сошли на нет. Абель Эрнандес, вышедший после перерыва, пока не убедил. А Чалов больше просил пенальти, чем созидал. Если не считать парочки стандартов, с игры ЦСКА ничего не придумал. Вообще.
Бекао – новый лидер защиты армейцев
Бразилец – лучший игрок матча в составе ЦСКА. 10 выигранных верховых единоборств, 82 процента точных передач и даже 1 удар по чужим воротам. Бекао играл так уверенно, как будто он пришел в ЦСКА задолго до этого лета. И бразилец быстро адаптировался. Он уже не стесняется пихать Чернову, который продолжает проигрывать борьбу; страхует вместе с Набабкиным забегания Фернандеса. А самое главное для нынешнего молодого ЦСКА – Бекао не пожарит. Если надо, он выбьет в аут, но не отдаст рискованную передачу назад Акинфееву, как это делает Магнуссон. Да, с первым пасом у бразильца не все так гладко, но и Василий Березуцкий за начало атаки в свое время не отвечал, а доиграл до легенды клуба. С приглашением Бекао ЦСКА явно угадал.
У "Ростова" слабые исполнители в полузащите
Перед игрой Валерия Карпина спросили, как команда будет играть против Фернандеса. Рулевой "Ростова" ответил, что главное бороться и забирать подборы. Похоже, что на установке он сказал слово в слово. Потому что "Ростов" только и делал, что боролся. Порой даже чересчур заходил в этой борьбе, забывая о наличии чужих ворот с Акинфеевым. Гацкан записал на свой счет 4 отбора, но 58 процентов точных передач для игрока опорной зоны – это как? Каждый второй пас мимо, хотя футболисты этой позиции обычно действуют вдоль и поперек. Карпин понимал, что команде во втором тайме нужен нормальный выход из обороны. С этой целью он и выпускал Калачева. Но белорус явно не в форме. Его радиоуправляемых передач болельщики "Ростова" так и не дождались. Как и острой игры от Юсупова. Бывшего хавбека "Зенита" Карпин отодвинул поближе к чужой штрафной. Но Юсупов, кажется, еще в "Динамо" разучился обострять. Непонятной силы передачи в момент, когда надо сыграть уверенно, - это про него. Эх, Карпину бы Нобоа времен Бердыева, результат мог быть плачевнее для ЦСКА.
Валерий Карпин выбрал единственный правильный план
Как играть против молодой только-только наигрывающейся команды? Правильно, заставить их действовать "первым номером". Так и сделал Валерий Карпин во встрече с армейцами. "Ростов" и не претендовал на владение мячом и территорией. Наблюдая, как команда в касание переходит на финальную треть поля, можно было сделать вывод – Карпин наигрывал своих на контры. И когда одна завершилась голом Паршивлюка, это было выполнением половины плана. Да даже сам автор забитого мяча в перерыве признался, что быстрый мяч не стоял в задачах. Да, главное было – просто забить. А в начале или в конце – не так важно. "Ростов" забил и начал ждать ЦСКА на своей половине поля. Как только гости теряли мяч впереди, они не кидались в контрпрессинг, а всем составом летели к воротам Абаева. У ЦСКА и без того были трудности с перемещением мяча, а тут против них всем полным числом выстроились ростовчане. Куда уж тут комбинировать? Карпин не постеснялся сыграть в антифутбол по заветам Курбана Бердыева. 3 очка на выезде против ЦСКА – после этого можно закрыть глаза на оборонительный стиль.
Что придумает Гончаренко?
Игра армейцев в последние полчаса показала некоторые новые задумки главного тренера. С командами, которые играют глубоко в обороне, ЦСКА будет играть чисто в 3 защитника, а Фернандес и Щенников (или Набабкин) станут действовать гораздо выше (как Марио во втором тайме). Ахметов заслужил место в старте, хотя бы своей небоязнью делать передачи вперед. Гончаренко может сделать ставку на дуэт форвардов Чалов-Эрнандес. В игре против "Ростова" нападающим не хватило взаимопонимания. Но временами у них получалось открывать друг для друга свободные зоны. Просто сегодняшний "Ростов" был настолько плотен, что быстро успел все подчищать. Не у всех команд получится так надежно закрыть армейцев. Поэтому Гончаренко надо рисковать. Иначе 0 в графе "Забитые" будет держаться очень долго.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Марио Фернандес – единственный нападающий ЦСКА
Об ограниченности состава ЦСКА написаны гигабайты заметок и статей. Когда в Суперкубке армейцы не дали ничего создать чемпиону "Локомотиву", все восхищались умением Виктора Гончаренко сколачивать защитную линию. А вот талант белорусского специалиста в построении позиционных атак предстояло только понять. Судя по матчу с "Ростовом", всю предсезонку армейцы отрабатывали диагональ Магнуссона на Фернандеса. Других вариантов для развития выпадов Гончаренко для команды не придумал. Бистрович так и не тянет в центре поля, Бийол нервничает и срывается на грязные фолы, а Ефремов отметился только попаданием в стартовый состав. "Ростов" был готов к этому – Карпин отодвинул на фланг к Скопинцеву Вилюша, который подчищал за молодым защитником. И если в первом тайме Фернандесу хватало энергии, чтобы все равно пробираться по краю для прострелов, то с 60-ой минуты российский бразилец явно подустал и сбавил в активности. А вместе с ним и атаки армейцев сошли на нет. Абель Эрнандес, вышедший после перерыва, пока не убедил. А Чалов больше просил пенальти, чем созидал. Если не считать парочки стандартов, с игры ЦСКА ничего не придумал. Вообще.
Бекао – новый лидер защиты армейцев
Бразилец – лучший игрок матча в составе ЦСКА. 10 выигранных верховых единоборств, 82 процента точных передач и даже 1 удар по чужим воротам. Бекао играл так уверенно, как будто он пришел в ЦСКА задолго до этого лета. И бразилец быстро адаптировался. Он уже не стесняется пихать Чернову, который продолжает проигрывать борьбу; страхует вместе с Набабкиным забегания Фернандеса. А самое главное для нынешнего молодого ЦСКА – Бекао не пожарит. Если надо, он выбьет в аут, но не отдаст рискованную передачу назад Акинфееву, как это делает Магнуссон. Да, с первым пасом у бразильца не все так гладко, но и Василий Березуцкий за начало атаки в свое время не отвечал, а доиграл до легенды клуба. С приглашением Бекао ЦСКА явно угадал.
У "Ростова" слабые исполнители в полузащите
Перед игрой Валерия Карпина спросили, как команда будет играть против Фернандеса. Рулевой "Ростова" ответил, что главное бороться и забирать подборы. Похоже, что на установке он сказал слово в слово. Потому что "Ростов" только и делал, что боролся. Порой даже чересчур заходил в этой борьбе, забывая о наличии чужих ворот с Акинфеевым. Гацкан записал на свой счет 4 отбора, но 58 процентов точных передач для игрока опорной зоны – это как? Каждый второй пас мимо, хотя футболисты этой позиции обычно действуют вдоль и поперек. Карпин понимал, что команде во втором тайме нужен нормальный выход из обороны. С этой целью он и выпускал Калачева. Но белорус явно не в форме. Его радиоуправляемых передач болельщики "Ростова" так и не дождались. Как и острой игры от Юсупова. Бывшего хавбека "Зенита" Карпин отодвинул поближе к чужой штрафной. Но Юсупов, кажется, еще в "Динамо" разучился обострять. Непонятной силы передачи в момент, когда надо сыграть уверенно, - это про него. Эх, Карпину бы Нобоа времен Бердыева, результат мог быть плачевнее для ЦСКА.
Валерий Карпин выбрал единственный правильный план
Как играть против молодой только-только наигрывающейся команды? Правильно, заставить их действовать "первым номером". Так и сделал Валерий Карпин во встрече с армейцами. "Ростов" и не претендовал на владение мячом и территорией. Наблюдая, как команда в касание переходит на финальную треть поля, можно было сделать вывод – Карпин наигрывал своих на контры. И когда одна завершилась голом Паршивлюка, это было выполнением половины плана. Да даже сам автор забитого мяча в перерыве признался, что быстрый мяч не стоял в задачах. Да, главное было – просто забить. А в начале или в конце – не так важно. "Ростов" забил и начал ждать ЦСКА на своей половине поля. Как только гости теряли мяч впереди, они не кидались в контрпрессинг, а всем составом летели к воротам Абаева. У ЦСКА и без того были трудности с перемещением мяча, а тут против них всем полным числом выстроились ростовчане. Куда уж тут комбинировать? Карпин не постеснялся сыграть в антифутбол по заветам Курбана Бердыева. 3 очка на выезде против ЦСКА – после этого можно закрыть глаза на оборонительный стиль.
Что придумает Гончаренко?
Игра армейцев в последние полчаса показала некоторые новые задумки главного тренера. С командами, которые играют глубоко в обороне, ЦСКА будет играть чисто в 3 защитника, а Фернандес и Щенников (или Набабкин) станут действовать гораздо выше (как Марио во втором тайме). Ахметов заслужил место в старте, хотя бы своей небоязнью делать передачи вперед. Гончаренко может сделать ставку на дуэт форвардов Чалов-Эрнандес. В игре против "Ростова" нападающим не хватило взаимопонимания. Но временами у них получалось открывать друг для друга свободные зоны. Просто сегодняшний "Ростов" был настолько плотен, что быстро успел все подчищать. Не у всех команд получится так надежно закрыть армейцев. Поэтому Гончаренко надо рисковать. Иначе 0 в графе "Забитые" будет держаться очень долго.
Тепловая карта перемещений Марио Фернандеса
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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