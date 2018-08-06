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Илья Геркус: вполне возможно, что с с грандами в Лиге чемпионов сыграем в "Лужниках"

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб рассматривает вариант проведения одного из матчей группового турнира Лиги чемпионов на стадионе "Лужники".

"У нас есть большая идея сыграть в роскошных "Лужниках" в Лиге чемпионов, если попадется большой гранд, такой как "МЮ" или "Ливерпуль". На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать "Лужники", это было бы замечательно. Так что ждем жеребьевку", – сказал Геркус в эфире Матч ТВ.
Теги: Локомотив Геркус Лужники
Сегодня, 08:28
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(1)
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
вы хоть черкизон для начала забейте, клоун пля

а на хрена?купят сами у себя тыщ 30 билетов+придет тыщ 30.остальные,скажут,не дошли.по каким-либо причинам.ну,или раздадут на халяву.и вот тебе чистая,официальная прибыль клубу.никакой фейр-плей не подкопается


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
вы хоть черкизон для начала забейте, клоун пля smiley


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 09:03) #
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Во всем мире никто такой ерундой не занимается.. Даже Федун на такое не пошел, хотя, разговор, помниться, был... Но только Геркус решил всех переплюнуть grinning
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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