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Контракт Смолова с "Локомотивом" заключен на 4 года, зарплата - около 3 млн евро

Стали известны подробности перехода 28-летнего форварда сборной России Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".

Срок контракта - четыре года. Московский клуб заплатит "быкам" 9 миллионов евро двумя.

Зарплата нападающего составит около 3 миллионов евро в год, при этом он по просьбе руководства краснодарской команды отказался от "подъемных" в размере 10 процентов от суммы трансфера, которая причиталась ему лично в случае ухода.

Спорт-Экспресс
Теги: Смолов Локомотив Краснодар
Сегодня, 13:41
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(3)
№9 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:12) #
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online

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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видимо он оставил мечту играть в Европе. Надеюсь он найдет себя в Локомотиве.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо было заключать сразу лет на 8 - до конца карьеры, и пусть себе в Москве заборы сшибает... скорлько захочет. А все свои ШАНСЫ заявить о себе в Европе.... он на ЧМ уже просрал, по большому счету...

И цена Смолова отражает его нынешнее состояние. За некоторых российских футболистов куда болше дадут.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Геркус молодец! хорошего форварда взял за дешево!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:07) #
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  •  (1)

Это штраф за ДТП и потерю имиджа клуба Краснодар.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шпалыч плакал денег нет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:54) #
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  •  (1)

Зарплата нападающего составит около 3 миллионов евро в год, при этом он по просьбе руководства краснодарской команды отказался от "подъемных" в размере 10 процентов от суммы трансфера, которая причиталась ему лично в случае ухода.


епаный герой )) от 900 тысяч евро отказался .....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: hulio ссср (Сегодня, 13:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Большие деньги за небольшие надежды...
Регистрация: 11.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:45) #
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Вырвался из колхоза
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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