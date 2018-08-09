Контракт Смолова с "Локомотивом" заключен на 4 года, зарплата - около 3 млн евро

Стали известны подробности перехода 28-летнего форварда сборной России Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".Срок контракта - четыре года. Московский клуб заплатит "быкам" 9 миллионов евро двумя.Зарплата нападающего составит около 3 миллионов евро в год, при этом он по просьбе руководства краснодарской команды отказался от "подъемных" в размере 10 процентов от суммы трансфера, которая причиталась ему лично в случае ухода.