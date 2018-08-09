"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ростовом"

После двух подряд домашних матчей, "Крыльям Советов" предстоит первая выездная игра в новом сезоне.Самарцы в рамках третьего тура РПЛ сыграют с "Ростовом" на новой "Ростов Арене". Волжане готовятся к этой игре на полях клубной базы и стадиона "Металлург". В тренировках принимают участие все игроки, кроме Сергея Корниленко и Олега Ланина, которые восстанавливаются от повреждений.Готовиться к игре 3-го тура РПЛ самарцы будут вплоть до пятницы. В Ростов-на-Дону "Крылья Советов" отправятся в пятницу вечером.