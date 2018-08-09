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"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ростовом"

После двух подряд домашних матчей, "Крыльям Советов" предстоит первая выездная игра в новом сезоне.

Самарцы в рамках третьего тура РПЛ сыграют с "Ростовом" на новой "Ростов Арене". Волжане готовятся к этой игре на полях клубной базы и стадиона "Металлург". В тренировках принимают участие все игроки, кроме Сергея Корниленко и Олега Ланина, которые восстанавливаются от повреждений.

Готовиться к игре 3-го тура РПЛ самарцы будут вплоть до пятницы. В Ростов-на-Дону "Крылья Советов" отправятся в пятницу вечером.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 21:06
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:50) #
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Ростов выиграет 5-0, ждём нового чемпиона!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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