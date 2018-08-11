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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Эрнандеса с пенальти спас ЦСКА от поражения в игре с "Енисеем"
В матче третьего тура российской премьер-лиги "Енисей" и ЦСКА забили свои первые голы в чемпионате, а арбитр Роман Галимов показал Кириллу Набабкину красную карточку и назначил пенальти в ворота "Енисея", потому что решил, что Марио Фернандес упал в штрафной красноярцев из-за фола Дарко Бодула.
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, (Грицаенко, 73), Кичин, Занев, (Гавазай 27), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, (Ахметов, 67), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, (Ефремов, 87), Жамалетдинов, (Эрнандес 57).
Предупреждения: Огуде, 52
Удаление: Набабкин, 51
Чемпионат России
3 тур
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия)
"Енисей" – ЦСКА
3 тур
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия)
"Енисей" – ЦСКА
Голы: Костюков, 60, Эрнандес, 81 (пен.)
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, (Грицаенко, 73), Кичин, Занев, (Гавазай 27), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, (Ахметов, 67), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, (Ефремов, 87), Жамалетдинов, (Эрнандес 57).
Предупреждения: Огуде, 52
Удаление: Набабкин, 51
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