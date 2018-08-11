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Гол Эрнандеса с пенальти спас ЦСКА от поражения в игре с "Енисеем"

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Енисей" и ЦСКА забили свои первые голы в чемпионате, а арбитр Роман Галимов показал Кириллу Набабкину красную карточку и назначил пенальти в ворота "Енисея", потому что решил, что Марио Фернандес упал в штрафной красноярцев из-за фола Дарко Бодула.

Чемпионат России

3 тур

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия)

"Енисей" – ЦСКА

Голы: Костюков, 60, Эрнандес, 81 (пен.)


"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, (Грицаенко, 73), Кичин, Занев, (Гавазай 27), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, (Ахметов, 67), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, (Ефремов, 87), Жамалетдинов, (Эрнандес 57).

Предупреждения: Огуде, 52

Удаление: Набабкин, 51
Теги: ЦСКА Енисей Эрнандес Фернандес Костюков
Сегодня, 18:24
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№63 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Позорная игра Цска и судейство.
Енисей был достоин победы.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№62 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он хотел и он сделал пеналь. В быстром движении любое касание меняет любое напраление. Касание было! Кто играл тот знает.

Если по хорошему, то поле конечно для Енисея. В первом тайме увидел как они на фланги набрасывают и в итоге хорошие подачи делают. На обычном поле от ворот ушло бы, здесь мяч чудесным образом останавливался. Поэтому защитники ЦСКА путались, а Енисей на этом играл.
А вот Набабкина надо было давно куда-то девать - ни о чем игрок... Еще и срет...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№61 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 19:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
В живую, ребята, это еще ужасней смотрелось. Полузащита не какая. Марио один тянет всю команду. Молодежь в нападении тоже не уровень основной команды. Как бы с такой игрой не вылететь в этом году, я уж молчу про ЛЧ.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№60 Написал: Бриг (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Впечатление от игры, играли команды одинакового уровня.У Енисея Костюков понравился, а вот среди армейцев трудно кого выделить..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№59 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: hel
20-летние пацаны не вынесут все это физически. Их подводят год-два к основе, а тут сразу и вперед. Не выдержат. Лишь бы не сломались.


С физикой как раз все в порядке. Бекао, юги, Ахметов-= норм. отбегали. Вот мысли только ни у кого нет. В АПз- играют 2 молодых юга- опорника, чья задача- разрушать, а не создавать. У Бийола отбирать получается, а вот пас на обострение- нет((

Жама- непонятно зачем выходил.

Чалова можно в оттяжку ставить. Более- менее получалось что- то организовать. И Ахметова к нему в пару.

Югов- на место, в опорку. Ну может Бистровича чуть повыше.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№58 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
..???

Просто подумал, что тролишь. Так как играли безобразно. Если обидел - извини. С такой игрой - просто ужас что нас ждет. 20-летние пацаны не вынесут все это физически. Их подводят год-два к основе, а тут сразу и вперед. Не выдержат. Лишь бы не сломались.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№57 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (2)

А что это даёт. Для Европы такая игра что дают? Ну получит Гинер свои 20 лямов. Для Российскогого футбола это что даст. Опять в подковерные игры играем, а не в футбол
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№56 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Марио тоже нужно продать. Жалко его...)))

Скауты Барсы приглядывают за Набабкиным,
ведь Зубастика нужно отбивать...
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№55 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: cska1971
ЗЫ Марио тоже нужно продать. Жалко его...)))


Остался один-одинёшенек,а нет,ещё Игорь...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№54 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Гинер, покупай VAR.

Цитата: Blessing
Армейцы молодцы, сумели вытащить матч.

Не то, что вы в Минске.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№53 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: К.А.
левый пеналь спас.


Да уж , судейка "усмотрел". ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№52 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:44) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
Если честно, то не смешно.


...???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№51 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Армейцы молодцы, сумели вытащить матч.
Енисей с очком в игре с топ-командой.

Если честно, то не смешно.

Цитата: cska1971

ЗЫ Марио тоже нужно продать. Жалко его...)))

Тогда надо и Игоря продать. Его тоже жалко. И думаю будет жалко в каждом матче. Увы. Следующий матч с Арсеналом, вынесут нас как пиддать.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№50 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:41) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Армейцы молодцы, сумели вытащить матч.
Енисей с очком в игре с топ-командой.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№49 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (9)
online

Пока безнадега...
Посмотрим, что будет дальше...

ЗЫ Марио тоже нужно продать. Жалко его...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№48 Написал: нетрал (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
какой пассаж кони ниже мусаров ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№47 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: ПавКо
молодцы, коники... только так: Через не могу, млять...
- набаба, конечно, скозлил - свое от Ганча получит wink
-- команда прямо по ходу чемпа формируется и набирает единые кондиции smirk
--- Абелито реален... малек еще всех возить будет! к сожалению: Жама и Ефрем не растут... Федор пока стремиться и патроны таскать, и жар грести, нах(

однозначно Ганч Команду Сделает!!! (были бы футболисты под рукой)))
Жаль, что будет трудновато в ЛЧ((( rage

Вас еще в РПЛ вы не раз...сегодня судейка помог, двойку за судейство получит - гнидер компенсирует...про ЛЧ пока помолчим...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№46 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Самая молодая и русская команда в РФПЛ. Все нормально, сыграемся!!!!!

За вас играл один очень-очень старый игрок.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№45 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (9)
online

Позор, опять тянут, поэтому в Европе наши команды имеют по полной
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№44 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (5)
online

Да уж,неладно что то в датском королевстве...
Армейцам выдержки,судя по-всему,она вам
очень сильно понадобится.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№43 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:35) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
..ровно через два дня...

- звонок С.Семаку:

"Сережа табличку не вырезай- я ее уже сам вырезал, это Гинер"
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№42 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: maradona72
все судья сделал


Поэтому ВАРЫ-ШМАРЫ появятся у нас не скоро!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№41 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аленичев, одно слово...взял убрал с игры Костюкова, лучшего в Енисее...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№40 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:34) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
левый пеналь спас.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№39 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (7)
online

Игры нет вообще(( Полное отсутсвие мысли. Игроки- сами по себе.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№38 Написал: Голубцы ленивые (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (10)
online

Сочувствую немногим еще оставшимся болельщикам ЦСКА. Ничьей нет. пенка левая. И тащемта такие матчи - именно плевок в болел, над ними теперь знакомые ржать будут, мол, сыграли хорошо. Сколько стоило?


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Список блюдей: Лодырки по-гречески - 4 порции, драники по-белорусски - 4 раза
Регистрация: 11.08.2018 [жалоба]
№37 Написал: oblom (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
паршивлюк и пеналь , забыли свиные...
надоел мафиозный футбол...

А Енисей при чем?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№36 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Самая молодая и русская команда в РФПЛ. Все нормально, сыграемся!!!!!


Играть вы не будете. Результат делают судьи.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№35 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Матч отрубил на 30-й минуте. Понял что ничего особо не светит с такой убогой игрой. Набабкину спасибо, в следующей игре его наконец-то не увижу. Эрнандеса с первым голом, хоть и с пенальти. Всех кто выдержал и посмотрел игру - поздравляю с неепической выдержкой. "Такой футбол нам не нужен". Была бы победа или поражение, состояние было бы таким же. Уж извините, но после ЧМ смотреть на такое убожество - невозможно....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№34 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
это была встреча РАВНЫХ команд-КОНКУРЕНТОВ

а теперь предлагаю всем насладиться игрой Великого Спартака!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
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